Elever på erhvervsskoler ønsker seksualundervisning som gymnasier

Elever på landets erhvervsuddannelser bør have obligatorisk seksualundervisning, præcis som gymnasieelever har fra dette skoleår.

Det mener Erhvervsskolernes Elevorganisation, skriver DR.

- For selv om man måske skal noget andet end på gymnasiet, betyder det ikke, at man ikke også har brug for at høre om grænser, seksualitet og sådan noget, som man skal lære om i seksualundervisning nu, siger Julie Kølskov Madsen, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, til Ritzau.

Hun oplever, at elever efter endt uddannelse har kunnet se, at det ville have været godt at have haft seksualundervisning.

- Jeg tror, at der er meget få elever selv, der måske siger, at de gerne vil have seksualundervisning. Det tror jeg sådan set også er gældende ude på gymnasierne.

- Men det betyder ikke, at det ikke er vigtigt, og at man som elev ikke godt kunne have haft brug for det, siger Julie Kølskov Madsen.

I oktober 2022 blev gymnasieforligskredsen enig om at indføre obligatorisk seksualundervisning på gymnasiale uddannelser fra skoleåret 2023/2024.

Et argument var blandt andet, at der var "stor efterspørgsel fra eleverne".

Dengang lød det videre, at regeringen arbejdede på at gøre seksualundervisning obligatorisk på erhvervsuddannelser og forberedende grunduddannelse også.

Ritzau forsøger at få en status til det arbejde fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S). Han har ikke ønsket at stille op til interview med DR.

Seksualundervisning er obligatorisk i folkeskolen. Men det er ikke nok, mener Julie Kølskov Madsen.

- Det er også vigtigt at få en seksualundervisning, der er rettet mod det arbejdsmarked, man skal ud i.

- I stedet for at regne med, at det man fik i folkeskolen om, hvordan man sætter kondomer på, er rækkende til, hvordan en verden i forandring, og hvor ting og grænser flytter sig hele tiden, er, siger hun.

