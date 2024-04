Elever på forberedende uddannelser har dårligt mentalt helbred

En stor del af eleverne på FGU-skoler har et dårlig mentalt helbred og dårlig sundhed.

Det viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed på SDU.

FGU er en forkortelse for Forberedende Grunduddannelse. Uddannelsen er for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er uden for arbejdsmarkedet.

Eleverne er blandt andet blevet bedt om at vurdere, hvor tilfredse de er med deres liv. Rapporten viser, at hver tredje elev har en lav livstilfredshed.

Samtidig har næsten hver tredje elev også moderate eller alvorlige symptomer på depression og angst.

Maria Holst Algren er seniorrådgiver på SDU og rapportens hovedforfatter.

- Det overraskede mig, at så stor en andel af FGU-eleverne har lav livstilfredshed, siger hun.

Eleverne på FGU-skoler har ifølge hende både et dårligere fysisk og mentalt helbred, når man sammenligner med andre ungdomsuddannelser.

- Det er nogle unge mennesker, der er udenfor uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og de har måske haft nogle udfordringer, der afspejler sig i deres fysiske og mentale helbred, siger Maria Holst Algren.

En tredjedel af eleverne er også moderat eller svært overvægtige, og mere end halvdelen lever ikke op til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) minimumsanbefaling for ugentlig aktivitet.

WHO anbefaler minimum 150 til 300 minutters moderat fysisk aktivitet eller 75 til 150 minutters hård fysisk aktivitet om ugen.

På trods af at en stor del af eleverne har et dårligt fysisk helbred, svarer over halvdelen, at de gerne vil være mere fysisk aktive.

- Så der er jo et potentiale i forhold til at ændre deres sundhedsadfærd i en bedre retning, siger Maria Holst Algren.

Rapporten viser også, at 84 procent af eleverne er glade for at gå i skole.

Det kan ifølge Maria Holst Algren hænge sammen med, at flere af dem for første gang oplever at være en del af et socialt fællesskab.

- Det er super positivt at se, at de er glade for at gå i skole, siger hun.

- Jeg tænker, at det er rigtig godt for eleverne, at være på FGU-skolerne, fordi de får en oplevelse af, at der også er andre unge mennesker, der har det på samme måde som dem selv.

