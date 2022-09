Elever: Ranglister har for længe været del af gymnasiekultur

Der skal samværspolitikker og dialog til for at komme ranglister over udseende til livs, mener sammenslutning.

Det er ikke acceptabel adfærd at rangere andre på lister på baggrund af udseende.

Det siger forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) Madeleine Steenberg Williams.

Der har for nylig været sager på gymnasier i blandt andet Skive og Kolding, hvor piger har oplevet at få rangeret deres udseende og blive tildelt karakterer.

Madeleine Steenberg Williams mener, at det for længe har fået lov at være en del af gymnasiekulturen.

- Det er ikke nyt, og jeg er bange for, at det stadig sker, fordi der ikke er blevet slået hårdt nok og hurtigt nok ned på det. Mange synes nok, det er sjovt, og at det er en måde at være sammen på og passe ind på, men der er ikke sat fokus nok på, at det ikke er en okay adfærd.

- Gymnasiet er et fantastisk sted, men det er også et sted, hvor alt er nyt, og hvor man prøver at passe ind. Og så kan sådan nogle situationer opstå, fordi det er svært at sige fra, eller fordi man tror, at en bestemt adfærd er acceptabel, siger hun.

På Munkensdam Gymnasium i Kolding blev fem drenge i sidste uge hjemsendt for at have rangeret skolens kvindelige 1.g-elever. De har efterfølgende undskyldt til pigerne.

I DGS glæder man sig over, at der nu kommer fokus på adfærden. Men det betyder også, at mange uddannelsesinstitutioner står uden rigtig at vide, hvordan de skal ændre kulturen.

Fra forkvinde Madeleine Steenberg Williams lyder en klar opfordring til at udarbejde samværspolitikker med eleverne.

- En samværspolitik handler om, hvordan man taler til hinanden og opfører sig over for hinanden, men også om hinandens grænser.

- Derudover vil det være nødvendigt med dialog derude om, hvordan man er sammen med hinanden, siger hun.

Desuden opfordrer forkvinden til at lytte til dem, det er gået ud over, så man sikrer institutioner, hvor alle kan føle sig hørt og trygge.

/ritzau/