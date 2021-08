Elever vender tilbage til en næsten normal skole, kirker klager over arealkrav, og olympiaden blev en dyr fornøjelse

Kære læser

Godmorgen, det er mandag og velkommen til ugens første Morgensamling.

Sådan kan det også lyde rundt omkring på landets skoler, hvor de fleste elever i dag vender tilbage efter en lang sommerferie og i disse timer sidder parat på deres stole med spidsede blyanter og friske hoveder. Heldigvis er der noget, der ikke er som før ferien: reglerne for tilfælde af coronasmitte. Skulle en elev blive smittet med covid-19, så bliver hele klasser eller skoler ikke sendt hjem ligesom tidligere. Fra i dag finder hjemsendelser kun sted ved større smitteudbrud, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. ”Vi vil meget gerne være med til at få skolegangen tilbage til det normale før coronaepidemien. Vi ved, det er vigtigt for børns trivsel, at hverdagen er genkendelig. Derfor er vores prioritet at sikre, at skolerne forbliver åbne, så vidt det er muligt,” siger Andreas Rudkjøbing, der er læge i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Morgensamling dvæler lidt ved corona og vaccinationer. For det skal være slut med at bestille tid til det afgørende stik, der skal forhindre smitte. I stedet skal man kunne gå ind fra gaden, rulle ærmerne op og få det overstået. Regionerne planlægger nemlig at lave drop-in vaccinationer. Fire ud af fem regioner åbner inden for de næste uger således op for vaccination uden tidsbestilling. Det kan allerede lade sig gøre for borgere i Region Sjælland, og senere på ugen er også Region Midtjylland, Hovedstaden og Syddanmark klar med denne tilgang, der blandt andet skal få flere af de unge mellem 12 og 15 til at få taget stikket. Næsten 3,5 millioner danskere, svarende til knap 60 procent af befolkningen, har fået begge stik. Få overblikket over coronasituationen her.



Kirker klager over arealkrav



Mens folkeskolen nyder godt af friere rammer under coronakrisen, ser det anderledes ud hos en anden dansk institution, folkekirken. Her er der stor uforståenhed over en åbenlys uretfærdighed ifølge præster og kirkegængere. For hvordan kan det være, at fodboldstadions søndag kunne være fyldt med tusindvis af tilskuere, der sang og råbte, mens bænke i kirker stadig er underlagt arealkrav, der betyder, at der i kirken skal være to kvadratmeter pr. kirkegænger.

Sognepræst Rasmus Nøjgaard er en af de frustrerede. I går måtte han nøjes med at have 120 mennesker samlet til gudstjeneste med barnedåb i Sankt Jakobs Kirke i hovedstaden, til trods for kirkens kapacitet på 550. Det har påvirket weekendens konfirmationer, hvor 14 konfirmander måtte dele 120 pladser mellem deres familier og søndag fik en familie, hvis barn skulle døbes, blot 30 pladser. ”Det er helt uforståeligt, at vi må være så få i kirken, og at kirken skal rammes så hårdt. En konfirmationsfest er kun meningsfuld, hvis man også har været med til selve konfirmationen, så det er en skam, det er ærgerligt og det er for dårligt, at vi ikke har fundet en ordning,” siger Rasmus Nøjgaard til TV 2.

Ifølge Søren Abildgaard, der er fungerende formand for Landsforeningen af Menighedsråd, giver det ikke længere nogen mening. ”Det er rigtig svært at forklare, når de samme mennesker kan samles til fest bagefter,” siger han. Arealkravet bliver automatisk ophævet 1. september, men Søren Abildgaard vil gerne have det ophævet nu. Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) vil ikke lempe på arealkravet i folkekirkerne. De skal vente på, at sundhedsmyndighederne giver grønt lys, siger hun til DR.

Etiopiske oprørere erobrer hellige klippekirker



Vi bliver i kirkens verden, dog i Etiopien, hvor 11 unikke kirker i Lalibela er en helligdom for millioner af katolske kristne og er en verdenskendt turistattraktion. Desværre befinder kirkerne sig midt i fronten for en borgerkrig, og det kan ramme de mange hundrede år gamle, bevaringsværdige kirker, der er på Unescos liste over verdensarv. Det skriver blandt andet The Art Newspaper. Oprørsstyrker fra Tigray-regionen har overtaget kontrollen med området, og indbyggere er flygtet ud af byen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Britiske BBC har talt med byens viceborgmester, som bekræfter, at byen er kontrolleret af oprørerne, og han er bekymret for kirkerne. ”Det her er verdensarv, og vi må samarbejde for at garantere, at den her skat bliver bevaret,” siger han til BBC.

Foto: Str New/Reuters/Ritzau Scanpix

Dyre olympiske lege uden tilskuere, men en succes for Danmark

Mens elever og unge er på vej i skole, og mange igen starter arbejde i dag, kan andre smække benene op i sofaen og slappe lidt af. For mange sportsfolk har sommeren betydet hårdt arbejde med løb, svømning, hop og kast i dyst mod de allerbedste. De Olympiske Lege i Japan sluttede i går, og de olympiske ringe er sendt videre til Frankrig, der afholder de næste lege om tre år. Det har været et temmelig anderledes OL på grund af corona, og eksempelvis de danske håndboldlandshold for herrer spillede lørdag finale for tomme tribuner. Det blev til sølv, men med 11 medaljer, tre af dem af guld, og dermed ligger Danmark faktisk blandt de 10-15 bedste nationer, når man ser på antallet af medaljer i forhold til indbyggere. Det er et bedre resultat end til legene i Rio for fem år siden, og vi skal helt tilbage til OL i 1948 i London (20 medaljer), for at finde et bedre medaljeresultat, skriver TV 2.

Men det har været dyr fornøjelse for arrangørerne, kan man læse i Kristeligt Dagblad. Selvom det er lykkedes at gennemføre legene uden corona-eksplosion blandt deltagerne, har det kostet mindst 12,6 milliarder kroner i tabte og tilbagebetalte entreindtægter, og samtidig er meget gået tabt i stemning og involvering af værtsbyens befolkning under begivenhederne. ”Vi har manglet noget interaktion med japanerne,” konstaterer Søren Simonsen, der er chef for den danske delegation i den olympiske landsby.

Der har også været meget OL at finde i Kristeligt Dagblads spalter. Læs eller genlæs blandt andet:



Hjælp til afghanske flygtninge og tolke

Vi rejser fra Japan til Afghanistan, hvor der for mange ikke tænkes på at repræsentere landet med sport, men nok snarere helt at forlade det. Det sker, i takt med at Taliban vinder frem mange steder, efter at USA's allierede lande, herunder Danmark, trækker deres tropper ud af det krigshærgede land. Det får også betydning for Danmark, for hvad skal der ske med afghanske asylsansøgere og de afghanere, der har hjulpet danske soldater? I dag skal regeringen mødes med Folketingets partier og drøfte, hvad der skal gøres for de afghanere, som har hjulpet de danske styrker under krigen, heriblandt tolke. I fredags sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at regeringen er klar til at evakuere især truede lokalt ansatte i Afghanistan. Venstre står klar med denne opfordring: De partier, som har bragt danske styrker ind i Afghanistan, har et fælles ansvar for hurtigst muligt at løse opgaven. I en leder i Kristeligt Dagblad kan man læse, at tolkene naturligvis skal hjælpes, men at tolkedebatten er ”en miniudgave af den store diskussion om, hvem der skal til Vesten. Den har de samme problemer som debatten om de danske kvinder, der var rejst til Syrien for at støtte Islamisk Stat.”



Tyskland kan stille 17 gamle kz-vagter for en dommer

Morgensamling er ved vejs ende, men vi skal først en tur tilbage i tiden og så frem igen. For fortiden indhenter nu 17 tyskere, som var vagter eller spillede en anden rolle i nazisternes koncentrationslejre under Anden Verdenskrig, skriver det tyske nyhedsbureau dpa. De er alle mindst 95 år gamle, men kan ende med at blive stillet for en dommer for medvirken til drab. Den tyske senioranklager, Thomas Will, der leder kontoret, der efterforsker nazistiske forbrydelser i Tyskland, oplyser, at to af sagerne begynder i efteråret. Den ene sag handler om en 96-årig kvinde. Hun var sekretær i lejren Stutthof, som lå i det tysk besatte Polen.

Skolestart med regntøj på

Vi slutter af, hvor Morgensamling begyndte, nemlig i skolen. For første skoleuge betyder, at ikke kun lineal og papir skal findes frem, men også regntøjet. Det bliver en blandet omgang vejr med regn og skyer frem til midten af ugen, men så ser det heldigvis allerede bedre ud igen op til weekenden. Og så kan vi også begynde at vænne os til mindre lys, for de lyse nætter er nemlig ved at være overstået i det meste af landet. De fleste har nok også lagt mærke til, at solen er gået ned efter klokken 21, og natten virker mørkere, hvilket man kan læse om i Kristelig Dagblad. Sådan går det jo, og så kan man trøste sig ved, at det allerede bliver mørkt omkring 18.30 i hovedstaden om en måneds tid.

