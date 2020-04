Elever vil fjerne adgangskrav til gymnasierne i 2020

Undervisningen er blevet så anderledes, at adgangskravet til gymnasier må fjernes, mener organisationer.

Coronavirussets udbrud i Danmark har vendt op og ned på skoleelevers hverdag og undervisning, og derfor bør adgangskravene til gymnasiet fjernes i år.

Det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Skoleelever.

- Med usikkerheden og alt det kaos, der har været i den her tid, er der behov for, at eleverne kan være sikre på, at de kan komme videre i gymnasiet, siger formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Martin Mejlgaard i en pressemeddelelse.

Coronavirusset har i flere uger skabt nye rammer for eleverne på landets skoler. Eleverne blev sendt hjem i marts og har dermed også arbejdet hjemmefra i en lang periode. Det skal de fortsat indtil 10. maj.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) mandag præsenterede genåbningsplanen for Danmark, stod det samtidig klart, at alle afsluttende eksaminer i folkeskolen er aflyst.

I stedet kommer elevernes seneste årskarakter til at gælde.

Og det er uretfærdigt, mener Danske Skolelevers formand, Thea Enevoldsen.

- Det er ikke fair og lige adgang til ungdomsuddannelse, når man ikke får muligheden for at forbedre sit standpunkt til eksaminerne.

- Vores skolegang skal påvirkes så lidt som muligt. Der er ingen, som skal afvises fra gymnasierne på grund af corona, siger Thea Enevoldsen i pressemeddelelsen.

Gymnasierne fik nye adgangskrav i 2019. Blandt andet skal man have et gennemsnit på mindst 5,0 i de lovbundne fag til afgangsprøven for at komme direkte ind på en hhx, htx eller stx-uddannelse.

Mens folkeskoleleverne ikke kommer til eksamen i år, så besluttede Folketingets partier onsdag, at 3.g'ere og 2.hf'ere skal op til færre eksaminer i år.

Aftalen betyder, at alle 3.g-elever skal op i skriftlig dansk og et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. De skal også op til en mundtlig prøve i deres store skriftlige opgave.

2.-hf-elever skal op i to skriftlige prøver i dansk og engelsk og to mundtlige prøver i dansk og den senest placerede udtrukne prøve.

Sædvanligvis er landets 3.g'ere oppe til 7-8 afsluttende eksaminer, mens landets 2.hf'ere normalt skal til ni eksaminer.

3.g’ere, 2.hf’ere er en del af regeringens genåbningsplan, og de skal således tilbage på skolebænken efter påske.

Det skal eleverne i 1.g, 2.g og 1.hf ikke. Deres prøver bliver desuden aflyst.

/ritzau/