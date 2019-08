Ellemann afviser at kommentere kandidatur efter formandsopgør

Jakob Ellemann-Jensen mener, at Venstre har brug for tid til at bearbejde krise i partiets top.

Jakob Ellemann-Jensen vil ikke be- eller afkræfte, at han stiller op som formandskandidat i Venstre, efter at Lars Løkke Rasmussen lørdag valgte at trække sig fra posten.

- Vi er i en svær tid. Vi er følelsesmæssigt påvirket, men i dag skal vi have tid til at tænke os om, siger han ved partiets hovedbestyrelsesmøde i Brejning.

Jakob Ellemann-Jensens navn er blevet nævnt flittigt som det varmeste bud på en afløser for Lars Løkke Rasmussen.

Den politiske ordfører insisterer dog på at vente med at kommentere et eventuelt kandidatur til posten.

- Vi skal videre, og vi skal videre sammen, men i dag skal vi tænke os lidt om og ære dem, der har trukket sig, siger Jakob Ellemann-Jensen.

