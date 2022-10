Ellemann bliver udfordret på Messerschmidts tørklædelinje

Jakob Ellemann-Jensen, der er formand for Venstre, afviser ikke direkte Dansk Folkepartis forslag om, at det skal være muligt at fravælge hjemmeplejere med tørklæde.

Det sker på et pressemøde tirsdag formiddag, hvor alle seks partier i blå blok fremlægger deres ønske om at give borgere friere valg på blandt andet ældreområdet.

Han bliver bedt om at svare ja eller nej til, om ældre skal have lov til at afvise muslimske hjemmehjælpere, der går med tørklæde.

- Jeg er sådan set mere fokuseret på den ældres tryghed – på borgerens velfærd – end på sagligheden i argumentation, svarer Jakob Ellemann-Jensen.

Ekstra Bladets journalist spørger, om det svar var "et ja eller et nej".

- Det er jo et ja. Hvis man som borger siger: "Her er en, som jeg af den ene, anden eller tredje årsag synes, at jeg har det skidt med". Hvis du som borger skal invitere et andet menneske ind i dit hjem, det er meget, meget grænseoverskridende for mange, siger han.

Ellemann–Jensens pointe er, at man har ret til at afvise alle, og at årsagerne kan være forskellige.

- Hvis vi siger, at man som borger selv skal have lov til at vælge, hvem det er, så indebærer det også retten til at vælge fra, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Borgerne skal have lov til at vælge, og borgeren skal have lov til at vælge fra. Det er borgernes tryghed, det handler om for os.

På Dansk Folkepartis årsmøde i september sagde DF-formanden, Morten Messerschmidt, i sin tale, at ældre borgere skal have lov at afvise hjemmehjælpere, hvis de eksempelvis har tørklæde på.

Han vil give "ret til at sige fra over for det muslimske tørklæde i eget hjem", lød det i talen på årsmødet.

Pernille Vermund, Nye Borgerliges formand, siger på pressemødet, at der også kan være kvindelige borgere, som helst vil have en kvindelig hjemmehjælper i stedet for en mandlig.

- Vi skal jo ikke diskriminere folk per definition, men når vi taler om, hvem der skal have ret til at gå ind i andre menneskers hjem og behandle mennesker med noget så intimt som intimhygiejne, så må det være helt rimeligt, at vi som borgere kan sige til og fra, siger hun.

Ekstra Bladets journalist, som stillede spørgsmålet, vil også vide, hvad Søren Pape Poulsen (K) mener om emnet, men blå bloks anden statsministerkandidat nåede ikke at svare, før pressemødet sluttede.

