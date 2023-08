Ellemann: Danske F-16-kampfly må kun bruges i Ukraine

De 19 danske F-16-kampfly, som sendes til Ukraine i landets kamp mod Rusland, må kun bruges i Ukraine.

Det er en betingelse, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- De våbendonationer, vi giver, det er under de forudsætninger, at det er noget, som bruges til at drive fjenden ud af Ukraines territorium. Og ikke længere end det.

- Det er betingelserne, hvad enten det er kampvogne, jagerfly eller andet. Det er en besked, som Ukraine naturligvis får, siger Ellemann-Jensen.

Søndag kom det frem, at Danmark vil donere kampfly til ukrainerne. Det skete samme dag, hvor den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, gæstede Skrydstrup Flyvestation for at se kampflyene.

Sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) holdt præsidenten pressemøde. Her kom det frem, at der - ifølge Zelenskyj - ikke var talt om betingelser for brugen af kampflyene.

Men mandag, hvor Zelenskyj besøger Folketinget, siger Ellemann-Jensen altså, at de danske kampfly skal operere i Ukraine.

/ritzau/