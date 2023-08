Ellemann efter kritik: Har ikke afvist blå blok

Blå partier har langet hårdt ud efter Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen efter et interview i Berlingske, hvor han tager et opgør med blokpolitikken, roser det brede regeringssamarbejde og kritiserer blå blok.

Men interviewet skal ses som en udstrakt hånd og ikke en udstrakt langemand, siger Ellemann på partiets sommergruppemøde. Det er ikke en afvisning af blå blok.

- Jeg synes, at de blå partier skal komme frem på banen i stedet for at bruge al deres energi på at skælde ud på Venstre.

- Den melding, jeg er kommet med, skal ses som en udstrakt hånd til at søge indflydelse og samarbejde med regeringen, siger Jakob Ellemann-Jensen på et pressemøde fredag.

Selv om Ellemann siger, at interviewet skal ses som en udstrakt hånd, kommer han selv med en hård kritik af de andre partier i blå blok i Berlingske.

Her siger han, at man i blå blok har spændt ben for hinanden og stiftet et parti, hver gang nogen er blevet utilfredse.

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, mener, at Ellemann endegyldigt har sagt farvel til "den blå familie", mens De Konservatives ditto, Søren Pape Poulsen, mener, at Ellemann opfører sig nedladende.

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, har erklæret sig "forundret".

- Det kan godt være, at vi ikke er glade for, at Venstre er i regeringen, men vi byder os konstruktivt til.

- At han så på den måde puster sig op og sender en ordentlig bredside mod, hvad der kan være potentielle samarbejdspartnere i blå blok, synes jeg er en kende uprofessionelt for at være ærlig, sagde Alex Vanopslagh tidligere fredag.

Kritikken afviser Ellemann på sommergruppemøde, hvor han betoner det ifølge partiformanden gode samarbejde i SVM-regeringen.

- Vi kan gennemføre strukturelle forandringer af det danske samfund, der ikke bare rulles tilbage igen efter et valg, siger Ellemann.

/ritzau/