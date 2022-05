Ellemann er gået fra Hjort-møde uden at få orientering

Venstre-formanden vil ikke have noget at vide om Hjort-sagen, som han ikke kan dele med sin folketingsgruppe.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er gået fra et møde i Justitsministeriet uden at være blevet orienteret om sigtelsen mod sin partifælle Claus Hjort Frederiksen.

- Jeg har fortalt justitsministeren, at jeg ikke synes, det er rimeligt at folketingsmedlemmer skal stemme i blinde til noget, som er så hemmeligt. At man skal tage stilling til noget, som man ikke kan få at vide, hvad er, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen fortæller, at han ved mødets start fortalte Rigsadvokaten og justitsminister Mattias Tesfaye (S), at han ville dele de informationer, han fik, med sin folketingsgruppe.

- Derfor har jeg sagt ved indledningen til den orientering, jeg var kaldt over til, at det, de delte med mig, agtede jeg at dele med folketingsgruppen.

- Jeg vil ikke bilde Venstres folketingsgruppe noget ind. Jeg vil ikke binde dem noget på ærmet.

- Så det blev en ikkefortrolig orientering, så dermed kan man sige, at jeg ikke er blevet super meget klogere.

Partierne bliver løbende orienteret om, hvorfor Rigsadvokaten mener, at der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, som er sigtet efter en af de mest alvorlige paragraffer om at røbe statshemmeligheder.

Det er udelukkende partiledere, der kan få indsigt i den hemmeligholdte sigtelse mod Claus Hjort Frederiksen.

Det er dog hele Folketinget, der skal stemme om, hvorvidt Claus Hjort Frederiksen immunitet skal ophæves, så der kan blive rejst tiltale i sagen.

Og det er altså det, som Venstre-formanden finder problematisk.

Foreløbig tyder det ikke på, at Jakob Ellemann-Jensen og Venstre kommer til at stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet.

Også Dansk Folkepartis (DF) formand Morten Morten Messerschmidt har tirsdag eftermiddag været til møde i Justitsministeriet.

Han oplyser efter endt møde, at han ønsker at tale med sin folketingsgruppe, før han kommer med en udmelding om, hvorvidt DF vil stemme for at ophæve immuniteten.

- Nu har jeg fået det at vide, som regeringen har haft lyst til at dele. Det tager jeg selvfølgelig med til gruppemødet og drøfter med folketingsgruppen.

- Det er ikke mig, der kommer til at afgøre det her. Det er folketingsgruppen, siger han.

Morten Messerschmidt oplyser, at DF på gruppemødet også vil drøfte, hvorvidt partiet kan leve med den proces, regeringen har valgt i sagen.

- Jeg er ret sikker på, hvad min indstilling til gruppen kommer til at være, men det vil jeg meddele, når gruppen er taget i ed.

Han understreger, at det er "meget alvorligt" når en regering ønsker at tiltale en tidligere minister og siddende folketingsmedlem for landsforræderi.

- Derfor kommer vi også i Dansk Folkeparti til at behandle den her sag med den fornødne tillid, siger Morten Messerschmidt.

Han forventer at være klar med en "enig indstilling", når partiet har afholdt gruppemøde.

- Om det bliver i dag, i morgen eller en af de følgende dage, det ved jeg ikke, siger Morten Messerschmidt.

/ritzau/