Ellemann er orienteret om sprængfarlig FE-sag men ikke sigtelser

Det er fortsat uvist, om Folketingets partier er blevet orienteret om sagen, hvor chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er fængslet, og andre er sigtet for at røbe statshemmeligheder.

Det fremgår dog tirsdag, at oppositionsleder Jakob Ellemann-Jensen (V) er blevet orienteret.

- Jeg har modtaget en orientering. Den har jeg ikke modtaget fra statsministeren. Jeg har ikke indsigt i det konkrete indhold i sigtelserne.

- Jeg må tilstå, at jeg troede, at når man fik sådan en orientering, så holdt man bøtte om det. Så det har jeg gjort, indtil statsministeren gjorde noget andet, siger han til pressen på Christiansborg efter Folketingets spørgetime.

Han tilføjer, at omverdenen må se måbende på Danmark på grund af håndteringen af sagen.

Han forsøgte under spørgetimen at få svar fra statsminister Mette Frederiksen (S) i forhold til processen, idet tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er sigtet for at røbe statshemmeligheder.

Men det afviste statsministeren.

- Det er ikke en sag, der egner sig til Folketingssalen. Slet ikke når både spørger og svarer er bekendt med indholdet af sagen.

- Så jeg vil kraftigt anbefale, at man ikke politiserer dette her, sagde statsminister Mette Frederiksen og afslørede dermed, at oppositionslederen er orienteret om sagen.

Fredag besluttede byretten, at den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste skal varetægtsfængsles i foreløbig fire uger mere.

Sammen med tre andre efterretningsfolk blev han anholdt 8. december og sigtet for at røbe statshemmeligheder. I yderste konsekvens kan det give op til 12 års fængsel.

De mest følsomme oplysninger om efterretningstjenesters arbejde deles med Folketingets kontroludvalg. Men det er uvist, om det er sket i denne sag, og regeringen har ikke villet svare direkte på det.

Claus Hjort har tidligere været formand for kontroludvalget, men trak sig, da det viste sig, at han er sigtet for at røbe statshemmeligheder.

Statsministeren understreger, at det er normal praksis at orientere oppositionslederen.

Det er ikke kun på Christiansborg, men også i retsvæsenet, at sagen er mørkelagt. Hvis der kommer åbenhed om processen, vil statshemmelighederne også blive afdækket, lyder argumentet.

Findsens forsvarer Lars Kjeldsen mener, at der ville "komme en betydelig debat", hvis offentligheden fik indsigt i sagen.

Folketinget skal ophæve Claus Hjorts immunitet, hvis han skal tiltales i sagen.

Derfor er et af de helt store politiske spørgsmål, om folketingspartierne vil gøre det. Eller om de vil kræve mere indsigt i sagen for at ophæve immuniteten, som Hjort har som folketingsmedlem.

Ellemann er ikke orienteret om selve sigtelserne og er ikke medlem af kontroludvalget, som sædvanligvis orienteres i sådanne sager.

- Folketinget er sådan indrettet, at der er et kontroludvalg, og det er ikke noget, der er offentlighed om, og det bør der ikke være, siger Frederiksen.

/ritzau/