Ellemann erkender at Venstre har været upræcis om CO2-afgift

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen erkender, at partiet har talt med to tunger og været for uklar i spørgsmålet om en afgift på landbruget.

Det siger han til TV 2 News i forbindelse med Folketingets åbning.

- Jo, det har det, og det har givet en masse diskussion generelt og i særdeleshed i Venstre.

- Vi kommer til at få en CO2-afgift på landbruget. Og en del af den kommer til at lægge på produktionen. Men vi skal også være opmærksomme på, at udenlandske varer ikke bliver billigere, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den seneste tid har Venstre i offentligheden været delt i to, fordi nogen ønsker en afgift, mens andre frygter, at det vil hæmme dansk landbrug.

Mandag bekræftede Jakob-Ellemann-Jensen, at partiet går ind for en CO2-afgift på landbrugsproduktion.

Men Jakob-Ellemann-Jensen understreger, at han allerede for et år siden advarede landbrugsrødderne om, at der ville komme en afgift på landbruget.

/ritzau/