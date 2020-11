Ellemann får baglandets opbakning efter nej til hastelov om mink

Venstres formand får hovedbestyrelsens støtte til at kræve en almindelig lovbehandling af minkaflivning.

Venstres hovedbestyrelse har givet partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, opbakning til linjen i minksagen. Det oplyser et medlem af hovedbestyrelsen til Ritzau.

Jakob Ellemann-Jensen gik mandag ud i flere medier for at fastslå, at regeringen ikke kan få støtte fra Venstre til en hastebehandling af lovgivningen i minksagen.

På hovedbestyrelsesmødet er der støtte til, at Venstre skal kræve, at aflivning af mink skal ske på et ordentligt grundlag, som ikke er blevet hastet igennem Folketinget.

Dermed ser Venstres formand ud til at få ro i baglandet efter et internt opgør om partiets linje i spørgsmålet om aflivning af mink.

Sagen tog for alvor fart søndag aften. Her sendte Jakob Ellemann-Jensen ifølge B.T. en mail til partiets folketingsmedlemmer.

I mailen lægger Jakob Ellemann-Jensen op til, at Venstre måtte støtte regeringens beslutning om at aflive minkene:

- Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne af forskellige eksperter, men jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne.

- Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted, skriver han ifølge B.T.

Ifølge flere medier er meldingen fra V-formanden dog blevet mødt med intern kritik.

Mandag formiddag gik Jakob Ellemann-Jensen så ud med en melding om, at regeringen ikke får støtte fra Venstre til den hastelov, som skal give regeringen lovhjemmel til at aflive alle landets mink.

- Der er for mange uklarheder fra regeringens side. Dels har man givet en ulovlig instruks, dels har man ikke klarhed over, hvordan man erstatter minkavlernes tab, og dels er der rejst massiv tvivl om regeringens beslutning.

- Derfor kommer vi ikke til at støtte en hastebehandling her og nu, sagde Ellemann.

/ritzau/