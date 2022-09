Ellemann foreslår at forkorte både uddannelser og SU-år

Venstre-formanden mener, at det er rimeligt, at staten kun giver SU i den periode uddannelsen er normeret til.

Statsministerkandidat og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen lægger nu op til en reform af det danske uddannelsessystem. Det gælder også SU'en.

Det skriver Berlingske.

Blandt andet ønsker Jakob Ellemann-Jensen at inddrage det ekstra SU-år for de studerende. Det betyder, at de som hovedregel maksimalt kan få SU i fem år og ikke længere, end uddannelsen er normeret til.

- I Danmark bruger vi flere penge på SU, end vi gør på uddannelserne. Det er grundlæggende skævt. Vores SU er højere end i Sverige og Norge tilsammen, siger Jakob Ellemann-Jensen til avisen.

- Vi har brug for at investere i uddannelse, men jeg mener, det er rimeligt, at vi fjerner det ekstra SU-år, så vi forsørger de unge, men kun i den periode som uddannelsen er normeret til.

SU er en forkortelse af Statens Uddannelsesstøtte. Den bliver givet til studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Hvor mange penge SU'en udgør, afhænger blandt andet af uddannelsestype, den studerende alder og bopæl.

Ved at fjerne det sjette SU-år vil Venstre frigøre 1,2 milliarder kroner om året. De penge vil partiet bruge på erhvervsuddannelserne, professionsuddannelser og naturvidenskabelige uddannelser.

Venstre-formanden vil også ændre i universiteternes overbygninger. Det betyder, at nogle kandidatuddannelser fremover skal gennemføres på et år i stedet for to.

Det sidste er angiveligt også noget, som regeringen overvejer.

Onsdag skrev Politiken, at regeringen ifølge avisens oplysninger vil forkorte en række universitetsuddannelser. Det er en del af udspillet "Danmark kan mere III", som forventes at blive præsenteret i næste uge.

Tanken er, at de penge som spares på uddannelsesstøtte til de studerende, skal gå til de mellemlange professionsuddannelser - eksempelvis sygeplejersker og lærere.

Kortere uddannelser vil dog være en forringelse, lød det fra Djøf tidligere på ugen.

/ritzau/