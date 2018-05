Ellemann forstår Fanøs bekymring for større havn i Esbjerg

Esbjerg Havn får kun tilladelse til at udvide, hvis det ikke påvirker Vadehavet negativt, forsikrer minister.

Vadehavets skrøbelige natur vil lide skade, hvis Esbjerg Havn får tilladelse til en storstilet udvidelse, som havnen har planer om.

Sådan lyder frygten på Fanø, hvis borgmester, Sofie Valbjørn (AL), har sat alle sejl til for at forhindre udvidelsen.

Blandt andet har hun skrevet til miljøministrene for Tyskland og Holland, der fredag skal mødes med den danske miljøminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), om beskyttelsen af Vadehavet.

Jakob Ellemann-Jensen skriver forud for mødet i en mail til Ritzau, at han godt forstår Fanøs bekymring på Vadehavets vegne.

Men han lader forstå, at han er tryg ved de procedurer, som havneudvidelsen skal godkendes efter.

- Jeg kan godt forstå, at man kan være bekymret, når der er planer om et stort projekt i et vigtigt naturområde, skriver han.

- Jeg ser dog ingen grund til at råbe vagt i gevær. For man kan kun få tilladelse til en udvidelse efter en række vurderinger, der slet ikke er foretaget endnu.

/ritzau/