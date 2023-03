Ellemann fortsat syg: Stephanie Lose bliver økonomiminister

Regionsrådsformand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V) indtræder midlertidigt som økonomiminister. Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

Hun er næstformand i Venstre og har den seneste måned fungeret som formand, fordi formand Jakob Ellemann-Jensen (V) har sygemeldt sig med stress på ubestemt tid.

Skiftet skyldes, at Troels Lund Poulsen (V) siden Ellemanns sygemelding har været både økonomiminister og forsvarsminister. Men det har været "meget arbejde".

- På den baggrund har jeg bedt Stephanie, der har varetaget mine opgaver i Venstre i den seneste måned, om midlertidigt at træde ind på ministerholdet som fungerende økonomiminister. Det har hun sagt ja til, og det er jeg glad for.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det vil give Troels mere tid til Forsvarsministeriet og i regeringsledelsen, og det vil gøre det muligt for Venstre at spille den markante rolle i regeringen, som vi har ambitioner om, skriver Ellemann på Facebook.

På forsvarsområdet skal der forhandles om en nyt stort forsvarsforlig.

Statsministeriet oplyser, at Lose udnævnes som minister uden portefølje med henblik på at være fungerende økonomiminister.

Som fungerende økonomiminister træder hun ind i regeringens mest magtfulde udvalg, som er regeringsledelsen, Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget.

Hun tager derfor orlov fra sin post som regionsrådsformand, oplyser Region Syddanmark. Det er regionsrådet, der skal bevilge orloven og udpege en fungerende regionsrådsformand. Det sker på tirsdag.

Ellemann uddyber, at han regner med at vende tilbage, og at han er sygemeldt med "stress" på ubestemt tid. Han sygemeldte sig for en måned siden.

- Det går fremad med mit helbred. Jeg er i gode hænder, og jeg glæder mig til igen at have en dagligdag på Christiansborg og i Forsvarsministeriet. Men jeg er også opmærksom på, at jeg skal være klar, inden jeg kaster mig over arbejdet igen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- For jeg ved godt, at man ikke kan være hverken minister eller partiformand på halv kraft, skriver Ellemann.

Venstre har været gennem en tumultarisk periode, efter at daværende formand Lars Løkke Rasmussen blev væltet i 2019. Siden har flere profiler forladt partiet, som Ellemann har forsøgt at genrejse.

Efter en lang valgkamp forhandlede Ellemann om at danne regering, som han tidligere har kaldt et løftebrud, da Socialdemokratiet får statsministerposten. Ellemann kalder sygemeldingen en svær beslutning.

- Det var en svær beslutning at sygemelde mig med stress, og det var ikke nemt at tage hjem fra Forsvarsministeriet den dag. For jeg brænder for politik og for at være med til at tage et ansvar.

- Ikke mindst i en situation hvor jeg har ført Venstre i regering. En beslutning, som heller ikke var let, men jeg er overbevist om, at det er det rigtige for Danmark, skriver han.

Der er ministerpræsentation klokken 11 på Amalienborg.

/ritzau/