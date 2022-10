Ellemann går til valg på at bevare minimumsnormeringer

Venstre går til valg på at bevare minimumsnormeringer, som betyder, at der skal være mindst én voksen per tre børn i vuggestuen og mindst én voksen per seks børn i børnehaven i 2024.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, søndag aften i en tv-debat mellem statsministerkandidaterne på DR1.

- Jeg går til valg på at bevare minimumsnormeringer, siger Ellemann-Jensen i en direkte duel mellem ham og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, mens statsminister Mette Frederiksen (S) følger med fra tilskuerpladserne.

De Konservative er imod minimumsnormeringer. Pape mener, at det skal være op til den enkelte kommune at administrere.

- Det må de partier, der skal sammen i regering, diskutere. Sådan er det jo, svarer Pape på spørgsmålet om, hvorvidt minimumsnormeringerne bevares, hvis Venstre og De Konservative ender i regering sammen.

Minimumsnormeringer opgøres på kommuneniveau, ikke på institutionsniveau. Loven om minimumsnormeringer er vedtaget af det nuværende røde flertal i Folketinget.

/ritzau/