Ellemann glæder sig over ja - og ser frem mod næste valg

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, har kæmpet for at afskaffe det danske EU-forbehold på forsvarsområdet. Og det ser onsdag ud til at lykkes.

- Verden blev forandret 24. februar, da Putins kampvogne tromlede ind over Ukraines grænser for at sprede død og ødelæggelse. Det blev starten til et nyt kapitel for vores fælles historie, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi er nødt til at kæmpe for det, vi holder af. Vi er nødt til at passe godt på Danmark. Men hvis vi er klar til det, vil friheden også sejre.

Selv om ikke alle stemmer endnu er talt op, ser det ud til at blive en klar sejr til ja-siden.

- Vi er en del af et skæbnefællesskab her i Europa. Det er en klar besked om, at man kan regne med Danmark, når det gælder, og det er jeg stolt af. Tak, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det var Jakob Ellemann-Jensens far, Uffe Ellemann-Jensen, der var udenrigsminister, da danskerne i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten.

Derfor var det også ham, der måtte overtale de andre EF-lande til, at Danmark kunne få lov at få de fire EU-forbehold, selv om det ikke var med hans gode vilje.

"If you can't join them, beat them'" sagde Uffe Ellemann-Jensen om EM-finalen i fodbold i 1992 få uger efter nej'et. I sin tale tilføjede Jakob Ellemann-Jensen "lets join them" til sin fars ord.

Det gjorde ham rørt, siger han efterfølgende til journalister.

- Jeg skulle lige synke en ekstra gang. Så kommer det tæt på, og sådan er politik også, siger han.

Selv om Jakob Ellemann-Jensen ikke lægger skjul på, at han er meget positivt stemt overfor EU, afviser han, at Venstre har planer om at gå efter at få flere forbehold afskaffet.

- Nej, det her handlede om forsvarsforbeholdet. Det var det, vi skulle stemme om, fordi verden havde forandret sig, og at de andre partier dermed også gik ind for en afstemning, siger han.

- Vi har ikke nogle planer om andre forbehold nu her.

I sin tale sender han en tak til de andre partiledere i blå blok. Også til DF-formand Morten Messerschmidt og formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, som begge har kæmpet for et nej.

Og efter at ja'et til at afskaffe forsvarsforbeholdet er i hus, har Jakob Ellemann-Jensen nu rettet sit fokus mod det kommende folketingsvalg.

- I morgen kommer hverdagen tilbage, og der handler det igen om, at vi skal stå sammen, så Danmark kan få en ny regering, siger han.

/ritzau/