Ellemann: Grøn skattereform skal gavne erhvervslivet

Der skal indføres en grøn skattereform, som styrker erhvervslivets konkurrenceevne.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen (V), i sin tale onsdag ved Dansk Erhvervs årsdag i Øksnehallen i København.

- Klimaforandringerne er vor tids allerstørste udfordring. Det er umuligt og uansvarligt at ignorere, og det bliver min politiske generations største prøve at gennemføre en omstilling til et klimaneutralt samfund. Hvis ikke vi lykkes med det, så er jeg sikker på, at historien vil dømme os hårdt.

- Vi skal for det første indføre en CO2-afgift, der flytter Danmark i en grøn retning. Og så skal vi samtidig styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Det bør være udgangspunktet for en reform af vores skatte- og afgiftssystem, siger Ellemann-Jensen.

I december blev der indgået en bred politisk aftale om en grøn skattereform. Men en række detaljer udestår fortsat. Eksempelvis om CO2-afgiften. Den bliver ikke indført lige med det samme i hvert fald.

S-regeringen, De Radikale, SF, Venstre og De Konservative indgik aftalen. Aftalepartierne har en ambition om, at Danmark i 2030 skal have en ensartet CO2-afgift.

- Jeg vil gerne sige, at det er min og Venstres klare ambition, at danske virksomheder skal stilles bedre i den internationale konkurrence på den anden side af en grøn skattereform, siger Ellemann-Jensen.

- Hvordan vi præcis gør det, og hvilke håndtag der skal trækkes i, er vi åbne for at drøfte, når regeringen indkalder til forhandlinger.

- Finansieringen vil vi først og fremmest hente fra de indtægter, der kommer fra CO2-afgiften. Men vi er også klar til at finde flere penge til reformen, og håber, at Folketingets partier er klar til en seriøs drøftelse af det.

- En grøn skattereform skal være motoren i den grønne omstilling, siger Ellemann-Jensen.

/ritzau/