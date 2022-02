Ellemann håber Champions League-finale tages fra Rusland

En af årets største sportsbegivenheder - finalen i fodboldturneringen Champions League - bør ikke spilles i den russiske by Sankt Petersborg, sådan som det ellers er planlagt.

Det mener Venstre.

Kampen skal spilles den 28. maj.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skriver i et opslag på Twitter, at han håber, at de russiske arrangører bliver frataget kampen som følge af konflikten i Ukraine.

- Jeg kan ikke se, at man spiller Champions League-finale i et land, der fører krig mod sin nabo og bryder de internationale spilleregler, skriver han.

Champions League-finalen afholdes af det europæiske fodboldforbund, Uefa. Organisationen består af 55 landes forbund, herunder det danske.

- Regeringen bør tage sagen op i de relevante fora, skriver Jakob Ellemann-Jensen. Han angiver dog ikke hvilke fora, han tænker på.

Også den britiske premierminister, Boris Johnson, har forsøgt at lægge et politisk pres på Uefa for, at finalen 28. maj bliver spillet et andet sted.

- Jeg mener, at det er utænkeligt, at store internationale fodboldturneringer kan finde sted i Rusland, hvis Rusland invaderer et selvstændigt land, sagde Boris Johnson tirsdag ifølge Reuters.

Rusland er de seneste dage blevet fordømt af en række vestlige landes regeringer. Især efter at Rusland har anerkendt to selvudråbte republikker i det østlige Ukraine.

Rusland har samtidig erklæret, at landet vil hjælpe med at forsvare republikkerne, hvis Ukraine skulle forsøge at genvinde kontrollen med sit territorium.

USA, Storbritannien og EU har besluttet at indføre en række sanktioner mod Rusland. Blandt andet rettet mod banker og personer.

Udviklingen har dog ikke fået Uefa til at ændre på udsigten til at afvikle finalen i Sankt Petersborg 28. maj.

- Uefa følger situationen nøje. I øjeblikket er der ingen planer om at ændre placeringen, lød det tirsdag i en meddelelse ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Champions League-finalen er ikke den eneste fodboldbegivenhed, der har tiltrukket sig kritik. Til vinter skal verdensmesterskabet afvikles i Qatar.

Qatar har fået kritik for sin behandling af og dødsfald blandt migrantarbejdere, der har været med til at bygge stadioner og infrastruktur til slutrunden.

I oktober afviste Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, at Danmark skulle boykotte slutrunden.

- Det er verdensmesterskaberne, og det ligger, hvor det ligger. Det kan vi jo ikke ændre, hvor end vi gerne ville, sagde han dengang til DR.

/ritzau/