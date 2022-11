Ellemann har stemt og håber stadig Løkke kommer hjem

Flere ugers valgkamp kulminerer tirsdag, og kort efter klokken 10.15 har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, sat sit kryds ved folketingsvalget.

- Det er en fornemmelse af tilfredshed, siger Jakob Ellemann-Jensen om valgkampen, men medgiver, at billedet ser broget ud, da mange vælgere er i tvivl.

Han ankom til valgstedet på Rude Skov Skole Sjælsø i Birkerød sammen med sin hustru, Anne Marie Preisler. Her blev de mødt af journalister, og Jakob Ellemann-Jensen satte sit kryds på en "god kandidat fra Venstre", som han selv formulerede det.

Valgstederne åbnede klokken otte tirsdag morgen og har åbent til klokken 20.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Valget afsluttes først klokken 20 i aften, og derfor gælder alle kneb inden da, siger Venstres formand.

For Jakob Ellemann-Jensen er folketingsvalget det første som partiformand og statsministerkandidat.

Han trådte ind på den store scene i 2019, efter at Venstre var blevet sendt til tælling med afgangen af Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen som henholdsvis formand og næstformand.

De to stod i spidsen igennem et årti.

Opgaven for tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensens søn har været at genskabe det store borgerlige parti med de stærke jyske rødder efter den interne uro og et farvel til en lang række store profiler.

Venstre går til valg på en borgerlig-liberal regering, fortæller Ellemann.

- Derfor har jeg et håb om, at Løkke vender hjem, siger Ellemann.

Løkke, som er leder for Moderaterne, vil hverken pege på rød eller blå blok. Ellemann henvendte sig i en af de sidste partilederdebatter også til Løkke.

- Derfor bare håbet om - til Lars Løkke - at hvis de ting, du drømmer om - og som jo er groet i vores fælles tidligere baghave - så kom dog hjem, lød det.

/ritzau/