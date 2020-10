Ellemann-Jensen: Godt at V-profil erkender upassende opførsel

Eksskatteminister og nuværende V-gruppeformand Karsten Lauritzen erkender upassende opførsel over for kvinder.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen mener, at det er godt, at Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, har erkendt, at han har opført sig upassende over for kvinder.

Det gør Lauritzen i lørdagens udgave af Jyllands-Posten.

- Jeg synes, at det er udtryk for selvrefleksion, at Karsten Lauritzen har givet et interview i Jyllands-Posten, hvor han fortæller om en pinlig og upassende opførsel, som han nu fortryder.

- Det er hans eget valg at fortælle offentligt om det, men hans refleksion og åbenhed er vigtig, for det er jo netop det, der kan være med til at skabe en kulturforandring, når det gælder sexisme og grænseoverskridende opførsel, skriver Ellemann-Jensen på Facebook.

Erkendelsen fra den tidligere skatteminister kommer efter en turbulent tid i dansk politik. Debatten om sexisme, krænkelser og grænseoverskridende adfærd fylder en del.

Lauritzen indrømmer blandt andet, at han har haft sex med underordnede. Han har desuden befamlet kvinder.

- Jeg synes også, det er godt, at Karsten selv har rakt ud og givet en undskyldning til de kvinder, som han mener at have opført sig grænseoverskridende over for, skriver Ellemann-Jensen.

- Om de kvinder har følt sig krænket, eller om de har opfattet Karstens opførsel som et upassende scoreforsøg, er reelt ikke til at vurdere på det nuværende grundlag.

- Det er et eksempel på, at der kan være nogle gråzoner i de her spørgsmål, da grænser opleves individuelt, skriver Ellemann-Jensen.

Den seneste tids debat har ført til, at eksempelvis Morten Østergaard har forladt posten som leder for De Radikale. Desuden stoppede Frank Jensen som overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet. Begge røg på grund af krænkelsessager.

/ritzau/