Ellemann-Jensen lover hård opposition til Frederiksen

Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, er parat til at blive aktiv opposition til regeringen.

Venstres nyvalgte formand, Jakob Ellemann-Jensen, strækker i sin tale under Folketingets åbningsdebat hånden ud til den socialdemokratiske regering, når det kommer til klimaet.

Han understreger, at Venstre er klar til at samarbejde om lovgivning.

- Venstres tilgang til politik vil altid være en blanding af visioner og snusfornuft.

- Jeg vil gerne række hånden ud til regeringen, hvis interessen for det brede samarbejde er reel. Hvis regeringen vil styrke grundlaget for vækst og arbejdsplader, reelt vil være børnenes statsminister, hvis vi skal reelt skal vise mere tillid til offentligt ansatte.

- Så er Venstre klar, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han lover dog også modsat:

- Men hvis regeringen vil føre en politik, der gør det mindre attraktivt at arbejde. En politik, der gør det mindre attraktivt at flytte til udkanten. Og give skatteskruen er ekstra vrid på hver finanslov, så er Venstre også klar.

- Klar til at være den opposition, som regeringen nok også har ventet på og i den grad fortjener.

I sin tale gik Jakob Ellemann-Jensen uden om at rette hårde angreb på Socialdemokratiet.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, brugte ellers en del af sin tale på at kritisere Jakob Ellemann-Jensen.

- Jakob Ellemann-Jensen var tidligere på kanten af sit parti i protest mod Dansk Folkeparti og tonen i udlændingedebatten. Men hvad mener Jakob Ellemann i dag om udlændingepolitik? Stadig noget andet end Inger Støjberg?

- Og efter først at have underfinansieret velfærden i Danmark over en årrække, foreslog Venstre i valgkampen et velfærdsløfte på 69 milliarder kroner til danskerne. Men nu har Jakob Ellemann fået uld i munden. Hvad mener Venstre egentlig om vores fælles velfærd, spurgte Jesper Petersen.

Jakob Ellemann-Jensen responderer ikke på den kritik, men siger til Jesper Petersen:

- Jeg sætter stor pris på, at hr. Jesper Petersen havde dedikeret halvdelen af sin tale til et emne, der ligger mig meget på sinde: Mig.

/ritzau/