Ellemann-Jensen: Nato-soldater kan desværre ikke hjælpe Ukraine

Ulykkeligvis for Ukraine er landet ikke medlem af forsvarsalliancen Nato. For dermed kan Nato-soldater ikke hjælpe Ukraine, som natten til torsdag er blevet angrebet af Rusland.

Sådan lyder det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som en reaktion på nattens hændelser.

- Der har været ønske om og vilje til at hjælpe med militær udrustning på forskellig vis. Men når man ikke går ind og forsvarer Ukraine, som man ville gøre med et Nato-medlem, så er det netop, fordi Ukraine ulykkeligvis for landet ikke er medlem af Nato, siger Ellemann-Jensen.

I stedet skal russerne rammes endnu hårdere på pengepungen. Blandt andet skal Europa gøre sig uafhængig af russisk gas, lyder det fra Ellemann-Jensen.

- Vi skal have meget hårdere og kontante sanktioner mod Rusland. En de facto nedlukning af Rusland. Alle de steder, hvor vi kan komme til det fra fælles og europæisk side.

- Vi må erkende, at vi har brug for at opruste, vi har brug for at tage fat på næste forsvarsforlig nu, og vi har brug for, både på lang og kort sigt, at se, hvad der er vores muligheder for at opbygge, hvad vi kan, på forsvarssiden.

- Og vi skal i Europa gøre os uafhængig af gas fra Rusland. Det haster, siger Ellemann-Jensen.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, er over længere tid blev mødt med trusler om økonomiske sanktioner. Det har dog ikke afskrækket russerne. Men Ellemann-Jensen gentager, at russerne skal rammes på pengepungen.

- Det er geopolitik på et højt niveau og på et niveau, som desværre sætter os historisk langt tilbage. Det er frygteligt. Det, som sker i Ukraine, og som går ud over civilbefolkningen, er frygteligt, siger Ellemann-Jensen.

Nato fordømmer Ruslands offensiv i Ukraine. Nato kalder den både "uforsvarlig og uprovokeret".

Det sker i en udtalelse fra generalsekretær Jens Stoltenberg. Nato spiller en væsentlig rolle i konflikten mellem Ukraine og Rusland.

Rusland har således forlangt en garanti fra Nato om, at Ukraine aldrig vil blive optaget i forsvarsalliancen. Ifølge russerne vil det udgøre en sikkerhedsrisiko for dem, hvis det sker. Nato har hidtil afvist at give en sådan garanti.

/ritzau/