Ellemann-Jensen sikrer sig endnu en toppost i Venstre

Han er ikke kun formand for Venstre. Jakob Ellemann-Jensen sikrer sig også posten som gruppeformand.

Jakob Ellemann-Jensen er ny gruppeformand for Venstre, mens Sophie Løhde er ny politisk ordfører.

Det siger Venstre-formanden efter et gruppemøde tirsdag.

- Vi har valgt en gruppeformand til at starte med, og det er mig selv.

- Det gør jeg for at være i god kontakt med folketingsgruppen og sikre, at jeg har den berøring med det daglige arbejde, som er nødvendig for mig som ny formand for Venstre.

- Det skal sikre, at jeg har fingrene solidt i jorden, siger Ellemann-Jensen.

I lørdags blev Ellemann-Jensen valgt som ny formand for partiet. Og tre dage senere snupper han altså endnu en vigtig post i partiet.

Gruppemødet var det første, efter at Venstre i weekenden valgte ny formand og næstformand på et ekstraordinært landsmøde.

Ellemann-Jensen blev valgt til formand uden modkandidat. Inger Støjberg vandt kampvalget mod Ellen Trane Nørby om posten som næstformand.

Udskiftningen i toppen af Venstre finder sted efter en tumultarisk august. Her gik Lars Løkke Rasmussen af som formand og Kristian Jensen som formand.

Før det var Ellemann-Jensen selv politisk ordfører for partiet. Men som nyvalgt formand skulle den post gå til en anden.

Kristian Jensen var inden sit exit som næstformand også gruppeformand, og den post skulle altså også besættes på ny.

Det vides endnu ikke, hvordan de øvrige ordførerposter fordeles. Altså heller ikke hvad Løkke og Kristian Jensen skal lave fremover. Det kommer ifølge Ellemann-Jensen først helt på plads sidst på ugen.

Støjberg har dog meldt ud, at hun foruden at være næstformand fortsætter som Venstres retsordfører.

Den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) er valgt som gruppenæstformand. Han havde ellers offentligt bejlet til posten som gruppeformand.

Lauritzen bliver en mere aktiv gruppenæstformand end normalt, siger Ellemann-Jensen.

- Gruppenæstformanden vil få udvidet sine opgaver, al den stund at jeg også skal rejse rundt i Danmark og tale med vores foreninger, lyder det fra Ellemann-Jensen.

Karsten Lauritzen kalder det "klogt", at Jakob Ellemann-Jensen som partiformand skal være gruppeformand.

- Jeg synes, at det er en rigtig god idé, og Jakob som partiformand ønsker at komme til at kende gruppens medlemmer bedre, siger Lauritzen.

- Og så er det jo en ære i det tilfælde, man kan få lov til at være erstatning eller suppleant for Venstres formand, og det kommer jeg til at være en del, siger han.

Mindre overraskende er det, at Løhde bliver politisk ordfører. Efter at Ellemann-Jensen meldte sit kandidatur som formand, var hun fungerende politisk ordfører.

- Det har hun gjort ganske fortrinligt, og det glæder jeg mig til, siger Ellemann-Jensen om Løhde.

/ritzau/