Omstridt dansk prædikant har siddet fængslet i USA. Nu sendes han tilbage til Danmark

Godmorgen. Dagens Morgensamling lægger ud med en dugfrisk nyhed, som netop er tikket ind.

Jakob Ellemann-Jensen (V) er færdig som forsvarsminister. Han bytter rolle med Troels Lund Poulsen (V), således at Jakob Ellemann-Jensen nu skal være økonomiminister. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Ministerrokaden sker kun et par uger efter, at Jakob Ellemann-Jensen (V) er kommet tilbage til den politiske scene efter en længere stress-sygemelding.

Ellemann-Jensen forlader posten som forsvarsminister og bliver i stedet økonomiminister. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dansk prædikant sendes tilbage til Danmark

Den omstridte danske prædikant Torben Søndergaard er efter et års fængsling i USA nu blevet deporteret tilbage til Danmark. Torben Søndergaard blev kendt i den danske offentlighed, da hans kristne bevægelse "The Last Reformation" var omdrejningspunktet i TV2-dokumentaren “Guds bedste børn” i 2019.

Artiklen fortsætter under annoncen

I programmet blev bevægelsen kritiseret for at praktisere dæmonuddrivelser og flere tidligere medlemmer af bevægelsen fortalte i dokumentaren, at psykisk syge var stoppet med at tage deres medicin efter kontakt med bevægelsen.

Efter programmets udsendelse søgte Torben Søndergaard asyl i USA, fordi han følte sig "religiøst forfulgt" i Danmark.

Det er ikke bekræftet, hvad Torben Søndergaard har siddet fængslet for i USA, men ifølge prædikanten selv skyldes det problemer med hans opholdstilladelse i landet. Det skriver B.T.

Flere lånte bøger i kvindelige hænder

Kvinder låner langt flere bøger end mænd på de danske biblioteker. Faktisk var 70 procent af alt det udlånte biblioteksmateriale i 2022 udlånt til kvinder. Og det er et mønster, der ikke kun er til stede inden for bibliotekerne. Ifølge psykolog Svend Aage Madsen gælder det mange former for kulturelle tilbud.

"Vi ved, at kvinder læser mere end mænd, og at de opsøger tilbud som foredrag og læsegrupper i langt højere grad. På den måde er det ikke så overraskende, at de også bruger bibliotekerne mere end mænd," siger han.

Hvad Svend Aage Madsen og forfatter Dan H. Andersen tænker om tendensen, kan man læse mere om i dagens Kristeligt Dagblad.

Pressemøder fra Radikale Venstre og Enhedslisten

Dagen i dag byder på hele to politiske pressemøder fra folketingspartier.

Klokken 10.00 holder Enhedslisten pressemøde. Ifølge ritzau vi pressemødet handle om politisk ordfører Mai Villadsens afløser.

Klokken 11.00 vil Radikale Venstre også holde pressemøde. Det sker også som led i deres sommergruppemøde, der startede i går. Politisk leder Martin Lidegaard og næstformand Samira Nawa vil blandt andet præsentere bud på, hvordan der kan skabes bedre balance mellem hensynet til kommende generationer overfor nuværende generationer.

Babyreder kan være farlige for børn

En babynest er en blød, transportabel seng til ens baby, men nu viser en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk, at der er alvorlige problemer med mange af “rederne”. Undersøgelsen har fundet fejl ved 11 ud af 13 testede senge. Det er især kvælningsrisiko, der er et gennemgående problem.

“De problemer, vi finder i vores undersøgelse, er udbredte, og derfor bør virksomhederne tage et større ansvar. Det kan ikke være op til forbrugerne,” siger Helen Amundsen, der er seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk til Ritzau.

Ifølge Helen Amundsen er en af årsagerne til problemet at der ikke er de samme sikkerhedsstandarder for babynests, som der er ved mange andre babyprodukter.

Læsehunde giver børn en læseven

Et nyt studie fra Norge viser, at det har en positiv virkning på børns læselæring, hvis de får lov at læse højt for hunde. De såkaldte “læsehunde” har ifølge forskeren bag studiet Andreas Reier Jensen en positiv effekt på børnene, fordi det gør læsningen til en social aktivitet, og fordi det hjælper mod nervøsitet.

“Store pattedyr ligner os mennesker nok til, at vi bliver knyttet til dem, men alligevel så forskellige fra os, at vi ikke føler os generte over for dem,” siger Andreas Reier Jensen.

Studiet peger på, at hunde har udviklet en evne til kommunikation og kontakt med mennesker, der adskiller sig fra andre dyr. Eleven oplever at have kontakt med et levende væsen, og helheden er medvirkende til, at børnene oplever læsningen som særlig meningsfuld. Læs mere om historien på Forskning.no.

Rettelse: I en tidligere version af denne artikel skrev Kristeligt Dagblad, at Enhedslistens pressemøde ville handle om partiets sommergruppemøde og finde sted på Kulturhuset Vartov. Ingen af disse oplysninger er korrekte, da pressemødet finder sted på Christiansborg og med al sandsynlighed kommer til at handle om politisk ordfører Mai Villadsens afløser. Kristeligt Dagblad beklager fejlen.