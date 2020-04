Ellemann-Jensen til Frederiksen: Vi savner en coronaplan

Venstres formand savner svar fra regeringen om den videre genåbning af samfundet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen leverer meldinger i alle mulige retninger i forhold til den videre genåbning af samfundet i coronakrisen.

Det mener Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som savner en samlet og langsigtet plan fra regeringens side.

Det siger han i spørgetimen med statsministeren.

Dermed bliver Venstre ved med at kritisere regeringen for ikke melde en samlet coronaplan ud.

- Hverdagen er vendt op og ned for de fleste af os, og den fysiske afstand trækker store veksler på os alle.

- Venstres ambition er så hurtigt så muligt at få Danmark tilbage til situationen før corona. Det er her, jeg savner en plan fra regeringen. Det skaber utryghed, at den ikke er der, siger Jakob Ellemann-Jensen, som tilføjer, at genåbningen skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Han henviser til, at Kåre Mølbak, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, til Berlingske har udtalt, at befolkningen muligvis skal regne med at holde fysisk afstand i mindst et år endnu.

Mette Frederiksen slår fast, at man i bedste fald kun kan se et par måneder ud i fremtiden.

- Kåre Mølbak siger, at der ikke er nogen, der ved, hvad den tidsmæssige rækkefølge bliver for forløbet. Vi kan maksimalt kigge et par måneder ud i fremtiden. Indtil der er en vaccine, så vil vi blive ved med at holde afstand.

- Hvis der går tid, før vaccinen er der, så vil jeg opfordre til, at vi bruger mere tid på tale om, hvordan vi kan være sammen alligevel. For der er ikke nogen, der kan holde til at vente et år på at kramme deres far, som måske er syg, siger Mette Frederiksen.

Ellemann-Jensen og andre Venstre-topfolk har de seneste dage brugt begrebet "zig-zag-kurs", når det gælder regeringens plan for genåbningen af samfundet.

Det gentager han tirsdag i den første spørgetime, efter at coronaudbruddet lukkede Danmark delvist ned.

Mette Frederiksen slår fast, at regeringen følger den plan, som den hele tiden har haft.

- Den går ud på ét: At redde menneskeliv. To: At sundhedsvæsnet kan håndtere den ubudne gæst, som corona er. Tre: At vi holder hånden under virksomheder og beskæftigelse. De mål er uændrede, siger statsministeren.

- Jeg har fuld forståelse for, at alle gerne vil have en dato for, hvornår det her er forbi. Men det kan ingen give. Det, der påhviler os politikere, er at følge med i smittetrykket.

- Hvor mange har behov for behandling? Hvor mange har behov for intensiv behandling? Når alle de brikker ligger foran os, så kan vi i fællesskab tage stilling til fase to og den videre genåbning af Danmark. Det skal vi lave i fællesskab, siger Mette Frederiksen.

Fase et af genåbningen begyndte efter påske. Den har blandt andet budt på åbning af vuggestuer, børnehaver, skoler samt liberale erhverv som eksempelvis frisører.

Partilederne mødes til forhandlinger om den videre genåbning torsdag.

