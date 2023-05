Ellemann-Jensen vender tilbage 1. august på fuldt blus

Jakob Ellemann-Jensen vender tilbage som formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister 1. august.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

Ellemann-Jensen har været sygemeldt med stress siden 6. februar. Ugen inden havde han fået et ildebefindende.

9. marts skrev han i et opslag på Facebook, at det gik fremad, og han forventede at vende tilbage på Christiansborg.

Torsdag morgen bekræfter han så, at han kommer tilbage. Og at det bliver i alle sine roller.

- Jeg ved, at mange efterlyser et svar på, hvornår jeg er tilbage, og det forstår jeg godt. Det er vigtigt at vide for Venstres medlemmer, organisationsfolk og folketingsgruppe og for mine kolleger i regeringen.

- Jeg kan fortælle jer, at jeg er fast besluttet på at vende tilbage som formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister. Og efter samråd med de læger og psykologer, jeg taler med, har jeg besluttet at komme tilbage 1. august, når den nye politiske sæson begynder, skriver Ellemann-Jensen på Facebook.

Venstre oplyser i en pressemeddelelse, at Ellemann-Jensens comeback i august betyder, at Troels Lund Poulsen (V) til den tid stopper som fungerende forsvarsminister og vender tilbage i rollen som økonomiminister.

Det betyder også, at Venstres næstformand, Stephanie Lose, takker af som fungerende økonomiminister og vender retur i rollen som regionsformand i Region Syddanmark.

Ellemann-Jensen skriver, at han havde håbet at være tilbage tidligere end august.

- Det går støt fremad med mig. Jeg har det meget bedre, og derfor havde jeg håbet, at jeg ville vende tilbage tidligere, men jeg lytter meget grundigt til de dygtige sundhedsfaglige eksperter, jeg ses med hver uge.

- Deres anbefaling er, at jeg fortsætter med at forberede min tilbagevenden ved at trappe op for møder med mine kolleger, at jeg deltager i sociale sammenhænge igen, og at jeg generelt kommer mere uden for matriklen herhjemme og deltager i samfundslivet igen.

- Men altså også at jeg venter til efter sommer med at vende tilbage. For i politik kan man ikke være med på nedsat tid - enten er jeg der, eller også er jeg der ikke. Så jeg skal vente, til jeg er klar, skriver Ellemann-Jensen.

Comebacket 1. august betyder, at Ellemann-Jensen ikke bliver en del af de forhandlinger om et nyt forsvarsforlig, som regeringen gerne ser afsluttet inden sommerferien.

Ellemann-Jensen er tryg ved, at Lund Poulsen klarer den opgave.

- Troels har sammen med Stephanie Lose løftet en stor opgave. Det har givet mig ro i sindet, og det er jeg meget taknemmelig for. De er et fantastisk hold at have i ryggen.

- Stephanie og Troels fortsætter med at stå i spidsen for partiet sammen, og de har min fulde opbakning til at træffe de nødvendige beslutninger, indtil jeg er tilbage igen, skriver han.

Ellemann-Jensen tilføjer, at han har talt med statsminister Mette Frederiksen (S) om sit forestående comeback.

