Ellemann-Jensen vil have åbnet frisøren igen og flere butikker

Sundhedsministeren og justitsministeren mødes tirsdag med partilederne for at drøfte den kommende genåbning.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, vil presse regeringen til mere genåbning, end der umiddelbart er lagt op til.

Konkret betyder det, at liberale erhverv som frisører og massører også bør kunne byde kunder velkommen igen i den kommende genåbning af samfundet.

- Vi skal i større omfang, end regeringen lægger op til, have åbnet for erhvervslivet.

- Vi skal have åbnet de selvstændige butikker. Både dem, der er større end 5000 kvadratmeter, og også frisører og massører. Det må kunne lade sig gøre med nogle fornuftige tiltag, hvor vi passer på hinanden, siger Ellemann-Jensen.

Alle efterskoler og højskoler bør også kunne åbne, ikke kun i udvalgte steder af landet, som myndighederne lægger op til, mener Ellemann-Jensen.

Desuden skal flere børn fysisk kunne komme tilbage i skole, end der lægges op til, siger han.

- Når det handler om vores børn, deres undervisning, deres trivsel, deres kammerater, så bliver vi nødt til at sige, at her er vi også indstillet på at løbe en risiko. At sende vores børn tilbage i skole og sikre, at de får deres liv tilbage igen, siger han.

Meldingen fra Ellemann-Jensen kommer, efter at regeringen mandag aften kunne fortælle om beregninger fra en ekspertgruppe af, hvordan coronasmitten vil udvikle sig, hvis de nuværende restriktioner, som udløber i denne uge, lempes.

Heri står blandt andet, at udvalgsvarebutikker op til 5000 kvadratmeter kan åbne. Det gælder eksempelvis tøj- og møbelbutikker. Genåbningen gælder dog ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.

Det er desuden kun efterskoler i Vestjylland og Nordjylland samt på Bornholm, som ifølge eksperterne bør åbne i første omgang.

Ifølge beregningerne kan eksempelvis kun nogle af grundskolens afgangselever komme tilbage i skole igen. Det gælder også kun for eleverne i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm.

I øjeblikket er det kun 0.-4. klassetrin, som modtager fysisk undervisning. Det er på landsplan.

Ellemann-Jensen bemærker, at der ikke har været en eksplosion i smitten, efter at elever i de små klassetrin vendte tilbage fysisk i skolen for et par uger siden.

/ritzau/