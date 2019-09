Ellemann-Jensen vil ikke udpege sin favorit som næstformand

Mens Jakob Ellemann-Jensen vil være Venstres formand, kæmper Støjberg og Ellen Trane om næstformandsposten.

Venstres i øjeblikket eneste formandskandidat, Jakob Ellemann-Jensen, undgår at svare på, hvem han helst ser som ny næstformand i partiet under hans ledelse.

Spørgsmålet er blevet relevant, efter at Ellen Trane Nørby mandag annoncerede, at hun er kandidat til næstformandsposten. Det samme er Inger Støjberg.

- Jeg er glad for, at Ellen stiller op til næstformandsposten i Venstre, siger Ellemann-Jensen tirsdag på vej ind til et gruppemøde i Venstre.

- Jeg er sikker på, at hun vil kunne blive en aldeles glimrende og fremragende næstformand, og så er det en luksus at være i et parti, hvor vi kan stille flere superkvalificerede kandidater.

- Jeg vil helst have en af de to kandidater. Hvis der kommer en tredje kandidat, kan du være helt sikker på, at jeg også vil bakke vedkommende op.

- Det er et luksusproblem, at vi i Venstre har mange kvalificerede kandidater, siger Ellemann-Jensen.

Støjberg annoncerede sit kandidatur i sidste uge. Efterfølgende udtalte Ellemann-Jensen, at han og Støjberg ville kunne supplere hinanden ganske godt.

- Jeg tror også, at jeg og Ellen Trane Nørby ville kunne supplere hinanden rigtig godt, siger Ellemann-Jensen tirsdag og tilføjer:

- Ja, jeg vil kunne samarbejde med Inger Støjberg. Ja, jeg vil kunne samarbejde med Ellen Trane Nørby.

/ritzau/