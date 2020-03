Ellemann-Jensen vil slå hårdere ned på social kontrol

Social kontrol er ifølge Venstres formand den største udfordring i ligestillingsdebatten.

Det største problem for ligestillingen i Danmark er social kontrol i indvandrermiljøer.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der vil skærpe straffen for social kontrol. Det skriver Berlingske.

- Jeg vil blæse på, hvad man tror på, og hvad man kulturelt er opflasket med. Uagtet kultur og uagtet religion så skal de kvinder og deres familier acceptere de danske værdier, siger Ellemann-Jensen til Berlingske.

Social kontrol er ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets definition en adfærdsregulering, der sikrer, at bestemte sociale normer opretholdes. Det kan hæmme eller begrænse den enkelte i at leve det liv, vedkommende ønsker.

Ellemann-Jensen understreger, at han ikke negligerer andre ligestillingsproblemer.

- Udfordringerne om ligeløn og manglende ligestilling i topledelser i erhvervslivet er bare nogle udfordringer, som de her kvinder aldrig kommer i nærheden af.

- For de får ikke lov til at gå uden for en dør. De får ikke lov til at gå alene på jobcenteret, og de får ikke lov til at tage på arbejde, hvor der er andre mænd, siger Ellemann-Jensen til Berlingske.

Konkret foreslår han en ændring i straffelovens paragraf 81, så social kontrol er på linje med hadforbrydelser.

Således skal det ifølge V-formanden være en skærpende omstændighed, hvis for eksempel psykisk eller fysisk tvang kommer som led i en social kontrol.

Det er første gang, siden Ellemann-Jensen blev formand for Venstre, at han stempler ind i den værdipolitiske udlændingedebat. Debatten har flere gange skabt splid og uenigheder i Venstre.

Forslaget bliver positivt modtaget af De Konservative og Nye Borgerlige, skriver Berlingske.

Ny Borgerliges formand, Pernille Vermund, siger dog, at strafskærpelser ikke alene er nok, uden at uddybe det yderligere over for Berlingske.

