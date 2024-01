Ellemann-Jensens afløser i Aarhus-kreds er fundet

25-årige Mathilde Hjort Bressum overtager Jakob Ellemann-Jensens opstillingskreds i Aarhus.

Det oplyser hun i en pressemeddelelse ifølge TV 2 Østjylland.

Ellemann-Jensen forlod sidste år dansk politik på et tidspunkt, hvor han var Venstres formand og økonomiminister.

I dag er Mathilde Hjort Bressum byrådsmedlem og politisk ordfører for Venstre i Aarhus Kommune. Nu er hun ligeledes spidskandidat for Venstre i Aarhus Sydkredsen til det kommende folketingsvalg. Det finder senest sted 31. oktober 2026.

- Jeg glæder mig både til at komme ud og møde vælgerne og arbejde for at repræsentere Østjylland på Christiansborg.

- Jeg brænder for at bekæmpe den stigende mistrivsel blandt børn og unge, sikre erhvervslivets- og iværksætternes interesser og presse på for en ansvarlig klimahandling, siger Mathilde Hjort Bressum ifølge TV 2 Østjylland.

Hun har været medlem af Aarhus Byråd siden 1. januar 2022, efter at hun blev valgt ind ved kommunalvalget i 2021.

Det var 23. oktober 2023, at Jakob Ellemann-Jensen på et pressemøde meddelte, at han var færdig i dansk politik. Han sagde farvel, mens han var Venstres formand og økonomiminister.

Det skete efter en turbulent periode for Venstre og ham selv efter folketingsvalget 2022. Blandt andet var Ellemann-Jensen i et halvt år i 2023 sygemeldt med stress.

Kort efter sit comeback sagde Elleman-Jensen farvel til posten som forsvarsminister og blev økonomiminister i stedet for. Så kunne han bedre få styr på regeringsprojektet og Venstre i det hele taget, var meldingen.

Da Ellemann-Jensen på et pressemøde annoncerede sit farvel, var det også med en direkte hilsen til familien.

- De næste måneder vil jeg bruge sammen med min familie. Så kære Anne Marie, Frederik, Caroline og Bjørn: Jeg har savnet jer. Jeg glæder mig til at være mere sammen med jer, sagde han blandt andet.

/ritzau/