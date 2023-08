Ellemann kan ikke være V-formand og forsvarsminister på samme tid

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kan ikke fortsætte som forsvarsminister, hvis han også skal være sit partis formand. Det siger Ellemann-Jensen på et pressemøde tirsdag morgen.

- Det er en beslutning, jeg har truffet i sidste uge, efter at jeg er kommet tilbage fra min sygemelding, og jeg har haft lejlighed til at danne mig et overblik over de opgaver, der ligger i Forsvarsministeriet og i det tværgående regeringssamarbejde.

- Når jeg har besluttet at lave denne tilpasning, skyldes det grundlæggende to ting: Min kærlighed til Venstre. Og min kærlighed til Forsvaret, siger Ellemann-Jensen.

For tre uger siden vendte Ellemann-Jensen tilbage i jobbet efter seks måneders fravær grundet stress. Mens Ellemann-Jensen var fraværende, var Lund Poulsen fungerende forsvarsminister.

Nu bytter de to ministerpost. Ellemann-Jensen overtager Økonomiministeriet fra Lund Poulsen.

- Hvis jeg som formand for Venstre skal have mulighed for at udfolde den kurs, jeg har lagt for partiet på sommergruppemødet, passe mine opgaver som formand og kunne fortsætte med at gøre Venstre gældende i regeringssamarbejdet, så kan jeg ikke samtidig være forsvarsminister.

- Det står klart for mig - det går ikke. For Forsvaret har brug for en minister, som har 100 procent fokus på opgaven, siger Ellemann-Jensen.

Da han blev forsvarsminister efter valget sidste år, kaldte Ellemann-Jensen posten som forsvarsminister sit "drømmejob" og et meget oplagt valg for ham.

- Jeg valgte den her ministerpost med hjertet, og jeg tror, I alle ved, at jeg elsker Forsvaret. Men jeg ser ikke, at det kan være anderledes.

- Det må efterhånden stå klart for enhver, at der er behov for en meget markant oprydning i hele Forsvarsministeriets koncern, siger han.

Ellemann-Jensen henviser til Elbit-sagen, som har gjort, at han tidligere på måneden hjemsendte departementschefen i Forsvarsministeriet.

Elbit-sagen handler om køb af våben fra israelske Elbit. Den sag skal stadig undersøges yderligere, efter at det er kommet frem, at forløbet omkring indkøbet har været kritisabelt.

Ellemann-Jensen har en forhåbning og en forventning om, at en uvildig advokatundersøgelse får klarlagt sagen fuldt ud.

- Forvirringen er stor derude. Det er den også her. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en uvildig undersøgelse.

- Hvad angår min egen rolle, har jeg intet at skjule nogen steder. Jeg har viderebragt de oplysninger til Folketinget, jeg har fået af mit system, siger Ellemann-Jensen.

Venstre-formanden afviser, at han flygter fra ansvaret i forbindelse med Elbit-sagen.

- Jeg erkender, at opgaven er stor og kræver fuld tid at løse. Det er derfor, Troels bliver sat i Forsvarsministeriet. Der er et væld af dårlige sager. Der skal være fokus på de sager. Det går ikke med en minister, der samtidig er partiformand, siger han.

Ellemann-Jensen kalder det "et tilvalg" af Økonomiministeriet.

- Det havde været meget mere elegant, hvis det her var gjort 1. august. Men jeg havde brug for at komme tilbage og ved selvsyn finde ud af, om det her er håndterbart eller ej, siger han.

Ministerrokaden har intet med helbredet at gøre, lyder det fra Ellemann-Jensen:

- Jeg har det alle tiders og er frisk som en havørn. Jeg har glædet mig til at vende tilbage til politik, og det er en fornøjelse at være tilbage.

/ritzau/