Ellemann kritiserer regeringen: Lad nu børnene komme i skole

Venstres formand peger på mistrivsel blandt børn og undrer sig over regeringens og støttepartiers tøven.

Hvorfor vil regeringen ikke have alle børn tilbage i skolerne, når det er tydeligt, at de mistrives efter et år med coronapandemien?

Det spørgsmål vil Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, gerne have statsminister Mette Frederiksen (S) til at svare på tirsdag under statsministerens spørgetime i Folketingssalen.

- Folkesundhed handler om andet og mere end corona. Det handler om trivsel, det handler om mental sundhed, siger han.

Venstre og de øvrige blå partier har gennem noget tid talt for, at alle børn skal tilbage i skole, efter at smittetallene med coronavirus har været lave gennem et stykke tid.

- Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen og regeringens støttepartier, som ellers har travlt med at fortælle, hvor gerne de vil hjælpe børnene, ikke vil have børnene tilbage nu.

- Smittetallene er fortsat lave, og skulle der opstå et smitteudbrud, handler det om at få lukket ned hurtigt, effektivt og lokalt. Det har man vist i Kolding, at man kan gøre, så det kan man selvfølgelig også gøre andre steder, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Regeringen og dens støttepartier blev for nylig enige om at lukke børn ind på skolerne igen, men for rigtig manges vedkommende sker det ikke på fuld tid.

Det gælder for eksempel for langt de fleste elever i 5.-8.-klasse, som må nøjes med at komme i skole én gang om ugen, og det skal være udendørs.

Mette Frederiksen mener, at Folketingets partier generelt nærer det samme ønske.

- Vi er jo enige om, at børn og unge skal tilbage i skole. Mange børn og unge er tilbage i skole i dag, siger hun.

Statsministeren indledte i sidste uge forhandlinger med Folketingets partier om yderligere genåbning af blandt andet skolerne.

Denne genåbning kommer dog ikke til at træde i kraft før efter påskeferien, da forhandlingerne først afsluttes 23. marts.

