Ellemann lover ekstra skattelettelser i regeringens 2030-plan

Når SVM-regeringen i efteråret præsenterer sin store 2030-plan, vil der være skattelettelser ud over dem nedskrevet i regeringsgrundlaget.

Det lover Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen på partiets sommergruppemøde fredag. Pengene til dem skal findes i det øgede økonomiske råderum.

- Regeringen vil i den kommende politiske sæson præsentere en omfattende og ambitiøs skattereform med milliardstore skattelettelser.

- Derudover vil Venstre bruge det øgede råderum på skattelettelser, og det vil blive en del af regeringens 2030-plan, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det økonomiske råderum, altså statens forventede overskud i fremtiden, er blevet opjusteret med 16 milliarder kroner frem mod 2030.

Venstre har tidligere udtrykt ønske om, at noget af råderummet skulle gå til skattelettelser. Men nu lover Ellemann altså, at det bliver regeringspolitik.

Ellemann vil ikke konkretisere "beløb eller adresse" på skattelettelserne.

- Det kommer vi til at tale om i regeringen og med de partier, der vil være med til det.

I oktober sidste år - før valget og dengang Ellemann-Jensen stadig afviste en regering over midten - lagde Venstre en 2030-plan frem med skattelettelser for 8,7 milliarder kroner og en øgning af arbejdsudbuddet med 15.000 personer i 2030.

I forvejen er der varslet højere beskæftigelsesfradrag og en topskattelettelse i regeringsgrundlaget.

Regeringens plan er, at grænsen for topskatten hæves til 750.000 kroner, så det fremover bliver en mellemskat. Satsen for skatten skal halveres fra 15 procent til 7,5 procent.

På sommergruppemødet bruger Ellemann de kommende skattelettelser som et eksempel på, at Venstre i hans øjne står et mere liberalt sted i den brede regering, end de ville have gjort i en udelukkende blå regering.

Partiet måtte før holde de liberale holdninger lidt nede "af hensyn til det blå fællesskab", siger Ellemann.

- Ved at gå i regering og gå vores egen vej har Venstre igen fået muligheden for at skærpe den politiske profil og tone rent liberalt flag.

- På paradoksal vis er der plads til det i regeringens arbejdsfællesskab, siger han.

