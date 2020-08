Ellemann lukker døren for et regeringssamarbejde med R

Hvis V-formanden skal danne regering, bliver det med blå blok. Det siger han på partiets sommergruppemøde.

Formanden for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, fastslår på et pressemøde i Sønderborg fredag, at partiet ikke kommer til at gå i regering med De Radikale.

- Hvis jeg skal være statsminister - og det skal jeg - så skal jeg have 90 blå mandater bag mig, siger Jakob Ellemann-Jensen om muligheden for at danne regering i fremtiden.

- Radikale Venstre og Venstre står for langt fra hinanden, særligt på udlændingepolitikken, siger han og lukker døren for et regeringssamarbejde med De Radikale.

Derudover mener formanden, at der er "et større værdifællesskab på den borgerlige side af hegnet" end med De Radikale.

/ritzau/