Ellemann med klimaerkendelse: Vi var for sent ude

Venstre var for langsom i optrækket på spørgsmålet om klimainitiativer.

Det erkender partiformand Jakob Ellemann-Jensen (V) i en tv-debat på TV2 mellem landets tre statsministerkandidater.

- Jeg synes, at vi har en grøn samvittighed, som vi var for sene til at finde. Vi var for sene i hele den grønne omstilling. Vi var for sene til at tiljuble 70 procentsmålsætningen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre tilsluttede sig målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030 i begyndelsen af oktober 2019. Det var en af Ellemanns første udmeldinger, efter at han var blevet formand for Venstre få uger forinden.

- Vi har så været mere i offensiven de seneste tre år, må jeg i al beskedenhed sige, hvor vi også er dem, der har skubbet på en for en CO2-afgift, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Også statsministeren kom med en indrømmelse.

- Jeg må indrømme. Det var ikke mig, der pressede mest på forud for sidste valg for 70 procentsmålsætningen. Det indrømmer jeg blankt. Jeg var bekymret for, hvis vi gik så langt, som nogle partier gerne ville, at vi så ville tabe arbejdspladser i Danmark. At uligheden ville stige, siger Frederiksen.

Statsministeren henviste til, at hun altid søger en balance. For mange af de arbejdspladser, der kan komme i spil, hvis man skruer klimaambitionerne for højt op, ligger i provinsen, uden for de store byer.

Det er de vælgere, som især Danmarksdemokraterne bejler efter.

Statsministeren langede også ud efter Ellemann, efter at Venstre tidligere på ugen fremlagde en grøn 2030-plan.

Den plan indeholder, lyder Frederiksens angreb, ikke noget om, at landbruget skal bidrage.

Hun spørger, hvorfor de to partier ikke vil være med til at indføre en CO2-afgift i landbruget.

De to borgerlige partiformænd vil ikke umiddelbart træffe en beslutning om det. De henviser til den ekspertgruppe, hvis rapport ventes i november, som regner på, hvordan en eventuel CO2-afgift i landbruget kan se ud.

Ingen af de tre partiformænd vil høre tale om at lægge afgifter på oksekød.

- Jeg har ikke lyst til at lægge ekstra afgifter på det, som jeg betragter som helt almindelige fødevarer, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/