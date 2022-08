Ellemann: Mette F. bør påtage sig ansvaret for skandale

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen mener, at embedsmænd burde have været hjemsendt fra start i minksagen.

- Jeg synes, statsministeren i langt større grad skulle påtage sig ansvaret for den skandale, hun stod bag.

Det siger Venstre-formand Jakob Ellemann onsdag aften til TV 2 News.

Dermed lægger han sig op ad den melding, som De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er kommet med, nemlig at statsminister Mette Frederiksen (S) vasker hænder i sagen om aflivning af alle mink i Danmark. En beslutning, der ikke var lovhjemmel til.

Ellemanns udmelding kommer, efter at det tidligere onsdag kom frem, hvad Medarbejder- og Kompetencestyrelsens rådgivning og indstilling har været for topembedsmænd i tre ministerier i minksagen.

Mens rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard begge er blevet fritaget fra tjeneste, slipper Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, med en advarsel.

Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, modtager en irettesættelse.

- Det havde været rigtigt, hvis man fra start havde hjemsendt de topembedsmænd, som fra starten har været udsat for meget hård kritik i denne rapport, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV 2 News.

- Det havde været den ordentlige måde at gøre det på. Også i forhold til de pågældende medarbejdere, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen har begge meldt sig som kandidat til at blive statsminister.

Mette Frederiksen ventes af mange politiske iagttagere inden for relativt kort tid at udskrive folketingsvalg.

Det skyldes ikke mindst, at regeringens støtteparti De Radikale har lovet vælgerne at vælte regeringen ved at stemme for et mistillidsvotum, hvis ikke Mette Frederiksen udskriver valg senest 4. oktober ved Folketingets åbning.

De Radikales ultimatum kom netop på baggrund af Minkkommissionens beretning i sagen om aflivning af alle mink i Danmark, hvor der viste sig ikke at være lovhjemmel til at gennemføre regeringens beslutning.

Sagen betød, at daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) i november 2020 gik af.

Mette Frederiksen blev tidligere i sommer tildelt en næse, hvilket vil sige, hun modtog kritik af et flertal i Folketinget.

/ritzau/