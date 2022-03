Ellemann og Pape vil øge forsvarsbudget inden for otte til ti år

En stigning i de danske forsvarsbudgetter skal gerne være opnået på otte til ti år. Det mener både Venstre og Konservative.

Det fortæller de to partiformænd, Venstres Jakob Ellemann-Jensen og Konservatives Søren Pape Poulsen, søndag.

Her skal der være forhandlinger i Statsministeriet om dansk sikkerhedspolitik.

Et af de punkter, flere på forhånd har udtrykt ønske om, er at hæve Forsvarets budget.

Det skal ifølge flere partier gerne op på en størrelse, der svarer til to procent af bruttonationalproduktet (bnp).

- Den absolut vigtigste prioritet for os er at nå de to procent. Det er en meget stor dag for os, hvis det lykkes at komme derop, siger Søren Pape Poulsen.

Det er dog ikke en øvelse, der kan gøres fra dag-til-dag, mener Jakob Ellemann-Jensen:

- Det betyder, at vi formentlig skal en otte-ti år ud i fremtiden, før vi er oppe på de to procent, siger han.

- Dels handler det om, at vi skal kunne absorbere pengene på en fornuftig måde i Forsvaret.

- Med det mener jeg, at selv om det særligt for en som mig kan være fristende, at de her penge skal være der her og nu, tager materielindkøb tid. Det tager tid at uddanne personel til det materiel.

- Det tager tid at overveje, hvor meget skal der styrkes på hvilke kapaciteter.

Et svar fra finansminister Nicolai Wammen til Folketinget viser, at det i 2030 vil betyde, at der om året skal bruges 17,9 milliarder kroner mere på Forsvaret.

- Vi har en stærk økonomi, så de her penge kan findes. Debatten bliver selvfølgelig, om vi skal ud at lave reformer. Om det er gældsætning eller skattestigninger, siger Søren Pape Poulsen.

Han giver udtryk for, at han har et meget stærkt ønske om, at det bliver gennem reformer.

Målet om et forsvarsbudget på to procent af bnp stammer fra et møde i militæralliancen Nato i Wales i 2014.

Her blev alle NATO-landene, inklusive Danmark, enige om at arbejde hen imod at få et forsvarsbudget på to procent af bnp.

Efter Rusland har invaderet Ukraine, har der blandt flere partier været et ønske om - eller en accept af - at Danmark skal bruge flere penge på Forsvaret.

Et af de partier er De Radikale. Her ønsker næstformand Martin Lidegaard, at Danmark styrker sin position i forhold til Rusland ved at mindske afhængigheden af russisk gas.

- Vi håber, at vi kan have et bredere fokus, så det er Forsvaret, der styrkes, men også andre former sikkerhed. For eksempel uafhængighed af russisk energi, siger han.

De Radikale har lørdag fremlagt en plan, der skal nedbringe brugen af gas i Danmark. Ifølge den plan skal Danmark kunne halvere sit gasforbrug på to til tre år og være uafhængig af gas om seks år.

Et tredje emne er en mulig folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold i EU-samarbejdet.

Både Martin Lidegaard, Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen giver udtryk for, at de gerne ser en afstemning om det forbehold hurtigst muligt.

/ritzau/