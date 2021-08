Ellemann om blå blok: Vi er seks partier men én familie

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen mener, at de borgerlige partier død og pine ikke behøver et fælles valgprojekt for at fravriste rød blok flertallet, og han mener, at der er mere, som samler blå blok, end der splitter.

Det er det, han forsøger at vise med sine ti principper, som ifølge Ellemann-Jensen skal samle blokken.

- Hvis man tænder fjernsynet engang imellem, kan man få det indtryk, at vi er mere uenige, end vi er enige. Og det er vi ikke, siger Ellemann om blå blok.

Principperne er velkendte. Det skal blandt andet kunne betale sig at arbejde, velfærdssamfundet skal moderniseres, så danskernes valgmuligheder mellem offentlige og private løsninger øges, og der skal føres en stram og konsekvent udlændingepolitik.

Principperne skal ikke nødvendigvis føre til et fælles valgprojekt i blå blok.

- Det, som jeg ønsker med mine ti principper, er at få fokus på, hvad vi er enige om, og hvad der er i kontrast til den regering, vi har i øjeblikket.

- Vi er seks forskellige partier i den blå familie, og vi har hver vores politik, og det skal der være plads til. Men engang imellem kommer der for meget fokus på, hvad der splitter, end hvad der samler os.

- Derfor har jeg givet mit bud på, hvilke vigtige områder hvor vi har et markant alternativ til regeringen, siger Ellemann.

Han hæfter sig også ved, at der i rød blok heller ikke er enighed på alle områder.

- Enhedslisten og De Radikale støtter regeringen, og de to partier kan jeg også se forskellen på, siger Ellemann-Jensen.

Fra en række kommentatorer lyder det, at Ellemann spiller forsigtigt ud med principperne, som en del partier ikke kan være andet end enige i. Der har også være ros fra andre borgerlige partiledere, efter at Ellemann-Jensen lancerede principperne i Politiken.

- Der er en markant forskel til regeringen. Vi ønsker at sætte mennesket frem for systemet, vi vil fremme det frie valg, og det er det stik modsatte af, hvad regeringen har gang i for tiden.

- Regeringen ønsker at fortælle dig, hvor du skal gå i gymnasiet, hvor du skal bo, hvor dine børn skal gå i skole, og hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker, at den, der træffer beslutningerne i dit liv, er dig.

- Mit indtryk er, at når det sociale, det nationale, det konservative og det liberale spiller sammen, så får vi noget godt ud af det, siger Ellemann-Jensen.

/ritzau/