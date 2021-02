Ellemann om Støjberg-exit: Havde håbet at hun blev

Inger Støjberg har sendt et hav af stikpiller i retning af Ellemann på det seneste. Hun smutter nu fra V.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er "oprigtigt ked af", at Inger Støjberg har meldt sig ud af partiet. Han havde håbet på, at hun blev, skriver han på Facebook.

- Inger har i dag meldt sig ud af Venstre. Det er jeg oprigtigt ked af. Det er utrolig trist, at det er kommet hertil.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg havde håbet, at Inger kunne se sig selv i Venstre i fremtiden. Det kan hun ikke, og det er jeg ked af.

- Ingen skal være i tvivl om, at vi i Venstre har plads til Inger, og derfor er jeg trist over, at Inger ikke har plads til Venstre, skriver Ellemann-Jensen om den tidligere næstformand i Venstre.

/ritzau/