Ellemann ønsker nye krav til indvandrere på ydelser

Venstre vil gøre det umuligt for indvandrere at modtage ydelser uden at yde for dem.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, fik søndag både en ny næstformand og annoncerede, at Venstre ønsker yderligere krav til indvandrere, der ønsker at modtage ydelser i Danmark.

Det skete på et ekstraordinært landsmøde i partiet udløst af, at næstformand Inger Støjberg havde trukket sig på Ellemann-Jensens opfordring.

Ud over at ønske den nye næstformand, Stephanie Lose, tillykke gav Jakob Ellemann-Jensen i sin tale også udtryk for, at Venstre håber at deltage i en politisk aftale, der skal gøre det sværere for indvandrere at modtage ydelser uden at skulle yde noget til gengæld.

- Vi vil afskaffe retten til kvit og frit at kunne modtage sociale ydelser, når man kommer til Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen på landsmødet.

- Hvis du ikke selv kan finde et job. Så finder vi en opgave til dig.

Venstre vil ifølge Ellemann fremlægge et udspil, hvor man vil afskaffe retten til "kvit og frit" at kunne modtage sociale ydelser, når man kommer til Danmark.

- Årtiers naive og eftergivende udlændingepolitik har ført til, at ikkevestlig indvandring efterlader en regning på ikke mindre end 33 milliarder kroner om året.

- Det svarer til en ekstraudgift på næsten 6000 kroner hvert eneste år til hver dansker. Derfor er det også helt forkert, at regeringen har hævet ydelserne, siger Ellemann.

Målet er, at forskellen i arbejdsdeltagelse mellem danskere og ikkevestlige indvandrere skal være halveret om fem år og udjævnet om ti år, siger Ellemann.

Tidligere har også statsminister Mette Frederiksen (S) ytret et lignende ønske om strengere krav til udlændinge i Danmark.

I hendes nytårstale lød det således:

- Helt grundlæggende må det være sådan, at når man har fået ophold i Danmark, så skal man selvfølgelig forsørge sig selv.

- Hvis det i en periode ikke kan lade sig gøre, vil regeringen foreslå, at man, til gengæld for sin ydelse, får pligt til at bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer.

/ritzau/