Ellemann: Regeringens finanslovsudspil er en tynd omgang

Hvis noget er sikkert i dansk politik, så er det, at regeringen får kritik for ikke at være ambitiøs nok, når den fremlægger sit finanslovsforslag.

Og sådan er det også mandag, hvor finansminister Nicolai Wammen (S) fremlægger regeringens forslag til finansloven for 2022.

Støttepartierne kræver mere, blandt andet på klima, og også hos oppositionen er der kritik.

Blandt andre fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Regeringens finanslovsudspil er en tynd omgang, siger han i en skriftlig kommentar.

- Der bliver gjort for lidt for at fremtidssikre dansk økonomi med flere hænder og sætte gang i den grønne omstilling.

- Venstre melder sig klar til at forhandle. Vi vil øge beskæftigelsen og investere i klimaet. Det er en ansvarlig vej for Danmark, siger Ellemann-Jensen.

Han henviser til Venstres reformforslag, hvor man vil sænke dimittendsatsen og i stedet skabe et permanent grønt råderum.

Det vil ifølge Venstre øge beskæftigelsen med 5700 personer samt frigive 1,7 milliarder kroner årligt, som kan investeres i den grønne omstilling.

Konkret vil Venstre sætte dagpengesatsen ned fra 15.844 kroner om måneden til 11.600 kroner for en forsørger. For en ikkeforsørger vil beløbet skulle gå fra 13.815 kroner til 9555 kroner.

Ud over milliardbesparelsen vil forslaget også betyde, at arbejdsudbuddet øges med 5700 personer ifølge den borgerligt-liberale tænketank Cepos, der har regnet på Venstres forslag.

Heller ikke De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er imponeret over regeringen.

- For en uge siden var jeg i Fredericia med statsministeren til en stor konference om "Fremtidens Danmark". Her blev to ting blandt andet adresseret:

- Vi bliver flere ældre, og regningen for vores velfærdssamfund stiger.

- Skal vi have råd til god velfærd i fremtiden, skal vores virksomheder derfor tjene flere penge - men lige nu siger mange virksomheder nej til ordrer, fordi der ikke er arbejdskraft nok.

- Med de to pointer så præsent i baghovedet skulle man tro, at den kommende finanslov ville adressere netop de to pointer, som er helt afgørende for "Fremtidens Danmark".

- Men det gør finanslovsforslaget overhovedet ikke, skriver Pape på Facebook.

Umiddelbart er det ikke sandsynligt, at Venstre eller andre partier fra blå blok kommer med i en endelig aftale. Det ligner på forhånd noget, som regeringen klarer sammen med støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten.

/ritzau/