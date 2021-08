Ellemann savner regering tager handling for tolke

Danmark bør snart tage handling i sagen om de afghanske tolke, mener Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre.

Det skriver Politiken.

- Jeg siger ikke, at alle de her mennesker skal til Danmark. Jeg tror, at nogle af dem skal. Jeg har ikke indsigt i de enkelte sager til at kunne sagsbehandle. Det ligger i sagens natur hos regeringen og i Udenrigsministeriet. Jeg hæfter mig bare ved, at vi kan se en regering, som ikke rigtig har gjort noget, siger han.

- Jeg kan konstatere, at briterne og amerikanerne er gået i gang for noget tid siden. Vi kan se, hvor hurtigt det går med, at Taliban vinder frem i Afghanistan. Det her går meget hurtigt. Der er ingen tid at spilde, siger Jakob Ellemann-Jensen til Politiken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han hæfter sig ved, at tolkene i den langvarige krig har hjulpet de danske styrker "side om side" med de danske soldater, siger han.

En række afghanske tolke og andre lokalt ansatte har hjulpet Danmark i krigen i Afghanistan.

Mange af dem befinder sig stadig i Afghanistan, men svæver i usikkerhed, da Taliban er i offensiven og fortsat overtager områder i landet.

Derfor går diskussionen i Danmark nu på, hvor mange af de tidligere afghanske ansatte, der skal hentes til Danmark.

Jakob Ellemann-Jensen mener, at Danmark primært har et ansvar for de personer, der har arbejdet for soldaterne.

Fredag sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til Berlingske, at regeringen er klar til at evakuere især truede lokalt ansatte i Afghanistan samt flytte sagsbehandlingen fra Afghanistan til Danmark.

- Ingen skal være i tvivl om, at vi ikke lader nogen i stikken i Afghanistan, sagde han.

/ritzau/