Ellemann slår fast: Vil ikke samarbejde med Assad

Først ville venstreordfører samarbejde med Assad-regimet om at hjemsende afviste asylansøgere. Det droppes nu.

Venstre vil alligevel ikke samarbejde med præsident Bashar al-Assad om, at afviste asylansøgere kan vende hjem til Syrien, der har været hærget af borgerkrig i årevis.

Det stod ellers på forsiden af mandagens udgave af Jyllands-Posten. Der er dog ikke tale om fake news, men i stedet en ordfører, der kom med et forslag, som partiet ikke bakker op om.

Det slår formand Jakob Ellemann-Jensen (V) fast tirsdag - dagen efter.

- Det, der er Venstres linje, er, at vi samarbejder ikke med Assad-regimet, og vi anerkender ikke Assad-regimet, siger han.

Den blodige konflikt i Syrien begyndte i marts 2011 med protester mod al-Assad og hans styre.

Ifølge Flygtningenævnet er det siden blevet sikkert at sende flygtninge tilbage til Syrien, hvis de kommer fra selve hovedstaden eller omkring Damaskus.

Regeringen vil ikke samarbejde med Assad for at sende flere hjem. Og det vil Venstre altså heller ikke.

- Vi skal ikke samarbejde med Assad-regimet. Vi står i en situation, hvor vi ved, at området ved Damaskus og omkring er væsentligt mere sikkert, end det har været tidligere.

- Det betyder i udgangspunkt, at de mennesker, der ikke er personligt forfulgt, kan vende tilbage. Men det kræver, at man har en myndighed, man kan samarbejde med. Det har vi ikke i øjeblikket, for vi anerkender ikke Assad-regimet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Konflikten i Syrien blev optrappet, da demonstranter krævede mere frihed. Styret satte styrker ind for at nedkæmpe protesterne, hvilket førte til det blodige konflikt.

Under borgerkrigen er millioner af mennesker blevet drevet på flugt - mange til andre lande.

Der er dræbt mere end 400.000 mennesker under krigen, anslår FN.

Regeringen i Syrien har afvist, at den torturerer fanger trods anklager.

Det var udlændingeordfører Mads Fuglede (V), der kom med forslaget mandag. Ellemann har haft en snak med ham.

- Vi har talt lidt om det her, og nu fortæller jeg dig, hvad der er Venstres holdning, og det er Mads fuldstændig enig i, siger Ellemann tirsdag til en journalist.

Fuglede foreslog en aftale, hvor Danmark fik garantier for, at man kan vende tilbage uden at blive forfulgt. Forslaget blev kort efter præciseret på Facebook, hvor det blev tilføjet, at Assad bør stilles for en krigsforbryderdomstol.

/ritzau/