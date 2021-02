Ellemann: Statsminister misbrugte tillid under coronanedlukning

Venstre-formanden mener, at statsministeren har spist Folketinget og befolkningen af med halve sandheder.

"Statsministerens tillidsbrud og løftebrud".

Med denne overskrift i et Facebook-opslag mandag gør Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, det klart, hvad han mener om statsminister Mette Frederiksens (S) ageren, da regeringen sidste forår besluttede at lukke store dele af Danmark ned på grund af coronavirus.

Venstre-formandens kritik kommer, tre dage efter at en uvildig ekspertgruppe, som Folketinget havde nedsat, fremlagde en rapport med den konklusion, at idéen om nedlukningen formentlig primært er blevet udtænkt i Statsministeriet.

- Kald mig bare gammeldags, men jeg synes ikke, at det er en ordentlig måde at behandle hverken danskerne eller Folketinget på. Det går ikke, at man ikke fortæller hele sandheden, når den ikke lige passer med det, man vil politisk.

- Hvad skal danskerne tro på? Hvad skal den lille selvstændige og virksomhederne, der er lukket ned, regne med?

- Det handler om tillid, som er fundamentet for, at vi alle kommer godt og trygt igennem corona, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Mette Frederiksen har fået kritik fra ikke mindst partier i blå blok for sine udmeldinger i forbindelse med nedlukningen, der blev meldt ud 11. marts sidste år på et pressemøde.

Dagen efter blev en ny epidemilov, som gav udvidede beføjelser til regeringen, hastebehandlet og siden vedtaget med støtte fra alle partier i Folketinget.

Mette Frederiksen har holdt fast i, at nedlukningen skete "på myndighedernes anbefaling".

Men regeringen og sundhedsmyndighederne var uenige om omfanget af nedlukningen.

Der var uenighed om, hvorvidt lukning af daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner var nødvendig, fremgår det af rapporten.

Den uenighed blev ikke "kommunikeret klart" på pressemødet 11. marts, lyder det i rapporten.

- Tværtimod bliver det på pressemødet af regeringen med statsministeren i spidsen fremstillet sådan, at nedlukningen af aktivitet i blandt andet daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner sker på myndighedernes anbefaling.

- Den redegørelse for forløbet op til nedlukningen, som er givet i kapitel ni i denne udredning, giver ikke støtte til den formulering, som statsministeren bruger på pressemødet 11. marts 2020, står der i rapporten.

Jakob Ellemann-Jensen mener, at det i bagklogskabens lys står "ret klart, at Folketinget ikke skulle have hastebehandlet en ny epidemilov og vist regeringen den udstrakte tillid, som vi gjorde".

I situationen var det rigtigt at gøre det, betoner han i Facebook-opslaget, "fordi vi stod over for en ukendt og akut trussel".

- Det mener jeg stadig, var det rigtige at gøre. Men rapporten viser, at vi blev spist af med halve sandheder fra statsministeren, skriver Venstre-formanden.

Mette Frederiksen erklærede fredag i et Facebook-opslag, at hun havde svært ved at forstå kritikken af de formuleringer, hun kom med på pressemødet 11. marts.

- Regeringen har på intet tidspunkt ønsket at skubbe myndighederne foran sig eller fralægge sig ansvaret for nedlukningen, skrev hun.

/ritzau/