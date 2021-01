Ellemann: Støjberg bør sige om hun bliver i Venstre

Inger Støjberg kan ikke trække den længere. Nu må hun give svar på, om hun bliver i partiet, siger Ellemann.

Inger Støjberg bør nu give et svar på, om hun vil blive i Venstre. Det siger Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen efter partiets ekstraordinære landsmøde søndag.

Her lod Inger Støjberg det stå åbent, om hun har en fremtid i Venstre. Det vil hun overveje, siger hun efter landsmødet.

Men den overvejelse bør ikke trække ud, må man forstå på Jakob Ellemann-Jensen.

- Nu synes jeg efterhånden, at der må komme et svar. Nu har den mediemæssigt fået, hvad den kan trække på den konto. Nu er det rimelige over for partiet - som både jeg og Inger Støjberg holder meget af - at der kommer et svar, siger Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/