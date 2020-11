Ellemann: Svært at svare på om alle mink bør aflives

V-formand har tillid til sundhedsmyndighederne, men ikke til regeringen, som har beordret alle mink slået ned.

Den socialdemokratiske regering har besluttet, at alle danske mink skal slås ned, fordi minkhold under coronaepidemien ifølge Statens Serum Institut udgør en risiko for folkesundheden.

Men om det er den rigtige beslutning at aflive alle mink, er ikke sådan lige at svare på, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- Det er ret svært at svare på. Forskerne er mildest talt uenige, og derfor vil vi gerne have en redegørelse fra regeringen. Og vi vil gerne have, at regeringen og dens folk stiller op til en høring, så man kan imødegå alle de andre udsagn, som er blevet præsenteret, siger han.

- På den måde vil vi have det rigtige beslutningsgrundlag. Det synes jeg ikke, at vi har i dag.

Det var på et pressemøde i sidste uge, at regeringen beordrede alle danske mink slået ned. Senere har det vist sig, at regeringen ikke havde hjemmel i loven til at udstikke den ordre.

Pressemødet kom, efter at Statens Serum Institut havde fremlagt et notat for regeringen, hvor det fremgik, at der var fundet en muteret variant af coronavirus, Cluster 5, som havde smittet fra mink til mennesker.

SSI havde opdaget, at den særlige minkmutation var mere modstandsdygtig over for antistoffer, og det ville bringe en fremtidig vaccine i fare.

Men det har eksperter - både internationale og udenlandske - senere sået tvivl om.

I notatet står der dog også, at SSI finder det problematisk at have minkhold under epidemien, fordi mink kan udgøre et reservoir fra virus.

- Vi skal lytte til Statens Serum Institut, vi skal lytte til Sundhedsstyrelsen, vi skal have tillid til vores sundhedsmyndigheder. Og jeg har stor tillid til vores myndigheder, men jeg har ikke så stor tillid til vores regering, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Og det er der, at udfordringen ligger. Jeg betvivler ikke myndighedernes udmelding, men jeg betvivler regeringens handling i den her situation.

