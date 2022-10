Ellemann til partileder-debat: Så kom dog hjem, Lars Løkke

Det er dagen før dagen. I morgen går danskerne til valg i et af nyere tids mest åbne folketingsvalg. Selv de mange eksperter og kommentatorer kan ikke pege på et åbenlyst resultat. Så det er nu, at politikerne har sidste chance for at overbevise vælgerne. I går tørnede de 14 partiledere sammen på DR1, og her var der to hovedpersoner ifølge en politisk analytiker. Hvem det var, og hvad der diskuteres i valgkampens sidste dage, vender vi tilbage til senere i Morgensamling, hvor det danske valg selvfølgelig fylder meget - men verden er også større end lille Danmark.

Ukraine slår offensiv tilbage i Donetsk

Krigen i Ukraine er for eksempel stadig i fuld gang. Og her har ukrainske styrker slået en voldsom russisk offensiv tilbage i Donetsk-regionen. Det hævdede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en tale i aftes ifølge Ritzau. Zelenskyj nævnte dog ikke, præcist hvor angrebet fandt sted, men blot at der var tale om en ukrainsk bataljon fra den vestukrainske by Tjop.

Lula vinder snæver sejr over Bolsonaro i Brasilien

I Brasilien har der også været valg, som nu er afgjort. Landets tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva vandt søndag en snæver sejr i anden valgrunde af præsidentvalget. Modstanderen var den siddende præsident, Jair Bolsonaro. Det er et splittet land, som Lula skal samle, idet han vandt en snæver sejr med 50,9 procent af stemmerne, mens Bolsonaro fik 49,1 procent. Den 76-årige socialdemokratiske vinder har tidligere været præsident og har blandt andet lovet at gøre en indsats for at bevare regnskoven. Læs mere om vinderen og dennes planer her.

Færøerne går til valg i dag

Så vender vi tilbage til det danske folketingsvalg. Eller næsten, for allerede i dag går færingerne til valgurnerne for at finde de to færøske repræsentanter i det danske folketing. Den seneste meningsmåling peger på, at færingerne vælger to mandater, der støtter hver sin blok i Folketinget. Det færøske socialdemokrati ser med opbakning fra godt 28 procent af stemmerne ud til at bevare sin plads. Nuværende folketingsmedlem Sjurður Skaale står nemlig til at kunne fortsætte en ny periode i Folketinget. Han gør det klart, at han fortsat bakker op om Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen. Også det andet parti i det nuværende danske folketing, Sambandspartiet, står til at bevare sin plads og vil indgå i Venstres Folketingsgruppe.

Så kom dog hjem, Lars Løkke

Og så kommer vi ikke udenom det længere. Danskerne skal stemme. 14 partier er der at vælge imellem, og deres ledere kæmper om magten og kæmpede om ordet under partilederrunden i aftes. Det endte med to profiler, mener DR's politiske analytiker Jens Ringberg: Statsministeren, fordi hun er statsminister og leder af landets største parti. Og Lars Løkke Rasmussen, hvis parti, Moderaterne, ifølge de seneste meningsmålinger vil få 15 pladser i Folketinget og dermed de afgørende mandater i en ny regering.



Med det sidste i baghovedet måtte den erklærede statsministerkandidat Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre mod slutningen af debatten sige følgende til sin tidligere partifælle: ”Hvis det er de ting, du drømmer om - og som jo er groet i vores fælles tidligere baghave - så kom dog hjem.”



Men Lars Løkke Rasmussen vil stadig hverken pege på rød eller blå blok. Se hvorfor og resten af partileder-debatten i DR her.



I går offentliggjorde Epinion deres seneste meningsmåling, som de har lavet for DR og Altinget. Den viser, at næsten hver anden dansker vil sætte kryds ved et andet parti, end de gjorde ved sidste valg.



Hvordan en ny regering kan komme til at udforme sig, kan du blive klogere på her.

Hvor blev Ukraine-krigen af?

Mere dansk valg. For nære spørgsmål som sygeplejerskers løn, sundhedsvæsenets fremtid og omsorgssvigt i ældreplejen har præget de seneste fire ugers lange valgkamp. Men hvor blev Ukraine-krigen og Danmarks forsvar i en forandret verden af? Det undrer senioranalytiker Jacob Kaarsbo fra Tænketanken Europa:



”Det er oprigtigt trist, at ingen af vores partier har sat sikkerhedspolitik på dagsordenen i valgkampen. Vi er sammen med Slovenien og Belgien nogle af de sidste EU-lande, der kommer til at leve op til Natos målsætning om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar,” siger han til Kristeligt Dagblad.

Nu er alle valg klimavalg

Og hvad med klimaet? Global opvarmning er også en større udvikling, som præger verden og danskernes liv, om end ikke nu så senere. Emnet dominerede valgkampen for tre år siden, og det har også været med i debatten denne gang med en række konkrete forslag til eksempelvis afgifter på flyrejser.



Søndag blev udfordringerne med den globale opvarmning understreget på en stort anlagt klimamarch, som fik titusindvis af danskere ud på gaderne i 13 byer. Statsminister Mette Frederiksen (S) deltog også i marchen og viste, at der stadig er politisk sprængstof i klimapolitik. Ifølge en analyse i Politiken er der ikke tale om en gentagelse af klimavalget i 2019, men i disse år vil politikere gøre alle valg til klimavalg. Samtidig, lyder det i analysen, er opbakningen til marchen et stærkt signal at sende til årets klimatopmøde, som begynder om en uge i Egypten, hvor Danmark risikerer at møde op uden ministre, hvis det trækker ud med at danne en ny regering.

Valgkampen er bedre end sit rygte

Der er ikke meget mere tid til valgkamp. Og der er heller ikke meget mere plads i denne Morgensamling, men vi kan lige nå at evaluere lidt på valget, inden dets resultat ligger klart. Fire lange uger blev det til med beskyldninger om urent trav, løgn og latin, som ikke bidrager til at løfte den i forvejen lave tiltro til politikerne.



Men ”trods ævl og kævl, nid og nag så har denne valgkamp vidnet om, at vi endnu i Danmark har en fælles offentlighed, vi godt kan være bekendt”, lyder det i Kristeligt Dagblads leder i dag. For valgkampen har vist, at vi faktisk har en fælles politisk samtale, som engagerer mange, og som bag de taktiske manøvrer, der er en del af demokratiets vilkår, faktisk rummer masser af substans, skriver nyheds- og debatredaktør Johannes Henriksen.



Og skulle du stadig være i tvivl om, hvor krydset skal sættes, så test, hvilket parti du deler værdier med og få et overblik over partierne her.

De døde spøger i nat

Ding-dong. Det ringer på, og hvilken politiker stemmer nu dørklokker? Men nej, det er et spøgelse. For selvom valgkampen har varet længe, så er det ikke derfor, at der måske er kommet edderkoppespind på valgplakater rundt omkring i gadelygterne i aften. Valget bliver for en stund lagt lidt til side, når væmmelige vampyrer og andre af nattens væsener stjæler bybilledet og truer med ballade mod at få slik.



Halloween er over os, og det betyder også uhyggelige græskar med lys i. Og aldrig er så meget fed, dansk landsbrugsjord blevet afsat til at dyrke de store, orange græskar. Det viser spritnye tal fra Landsbrugsstyrelsen ifølge Kristeligt Dagblad. Græskarens fremmarch hænger naturligvis sammen med danskernes omfavnelse af halloween-traditionen. Sidste år deltog hver femte dansker i græskarudskæring, viser YouGov-undersøgelse.



I øvrigt bliver det flot vejr denne sidste oktoberaften, så både små spøgelser og valgplakater kan holde sig tørre, dog skal vi snart vænne os til normalt efterårsvejr, lover DMI. Og så kan halloween-slikket nydes til den sidste partilederrunde, som vises på TV2 i aften klokken 20.00.