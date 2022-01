Ellemann til Wammen: Indkald til forhandlinger om høje energipriser

I et brev til finansminister Nicolai Wammen (S) opfordrer Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, regeringen til at indkalde til forhandlinger om de høje energipriser, som gør hverdagen dyrere for danskerne.

- Rigtig mange oplever lige nu voldsomme prisstigninger på varme og el, som desværre gør det meget dyrere at være dansker.

- Det rammer især pensionister og andre, der kan have svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

- Det er en udfordring, som vi skal tage alvorlig, og vi bør starte med at kigge på vores elafgifter, som er for høje, siger Ellemann-Jensen i en skriftlig kommentar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstre har blandt andet foreslået at afsætte 50 millioner kroner målrettet til pensionister, som så kan søge om et varmetillæg. Venstre har også foreslået at sænke elafgiften.

I brevet understreger Ellemann-Jensen, at partiet ikke har lagt sig fast på en endelig model endnu. Men at man håber at kunne gøre det med andre partier.

- Det er en helt ekstraordinær situation, og derfor opfordrer jeg regeringen til at indkalde Folketingets partier til forhandlinger. Vi har spillet ind med forslag, og vi er åbne overfor at diskutere andre partiers idéer, siger Ellemann-Jensen.

Stigende energipriser har i en periode været med til at gøre hverdagen dyrere for danskerne. Tendensen er fortsat i december, hvor forbrugerpriserne er steget med 3,1 procent i forhold til samme måned året før.

Det viste en opgørelse fra Danmarks Statistik tidligere på ugen.

Særligt prisstigninger på elektricitet og benzin har trukket forbrugerpriserne op.

De højere priser koster en gennemsnitlig familie flere tusind kroner om året. Det vurderede privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer tidligere på ugen.

- Forbrugerpriserne bevæger sig i øjeblikket med høj fart.

- Det betyder, at det bliver dyrere at være dansker, og en helt almindelig børnefamilie skal have 14.100 kroner mere op af lommen for at købe de samme varer og tjenester som for et år siden, sagde han.

/ritzau/